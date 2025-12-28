As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) reflete a variação percentual nas vendas no setor de varejo do México, durante o mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, são levados em consideração as vendas de alimentos, têxteis e vestuário, suprimentos médicos, material de escritório e itens pessoais, bens domésticos e de informática, móveis, carros e peças sobressalentes, bem como vendas de varejo pela Internet. O crescimento das vendas no varejo pode ter um efeito positivo nas cotações do peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Vendas no Varejo (Mensal) (Mexico Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).