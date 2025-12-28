Calendário Econômico
EUA - Suprimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)
|Baixa
|N/D
|
0.128 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Suprimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA (EIA Refinery Crude Oil Inputs Change) é publicado semanalmente com base numa pesquisa semanal com refinarias de petróleo no país sobre a quantidade de óleo enviada para refino.
Para realizar o relatório semanal, é utilizado o método de corte, no qual as empresas são classificadas de maior para menor com base nos volumes indicados em relatórios anteriores. As empresas são adicionadas à amostra, começando pela maior, de forma a cobrir aproximadamente 90% do volume total de óleo refinado. Os dados são coletados por fax ou pela Internet usando canais de comunicação criptografados e processados automaticamente.
O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.
O aumento no suprimento diário de petróleo indica um aumento na produção de petróleo. Por si só, o indicador não tem um efeito significativo na cotação do dólar e deve ser interpretado em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo (por exemplo, com a alteração no volume de estoques).
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Suprimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress