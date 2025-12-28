CalendárioSeções

EUA - Suprimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Baixa N/D
0.128 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Suprimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA (EIA Refinery Crude Oil Inputs Change) é publicado semanalmente com base numa pesquisa semanal com refinarias de petróleo no país sobre a quantidade de óleo enviada para refino.

Para realizar o relatório semanal, é utilizado o método de corte, no qual as empresas são classificadas de maior para menor com base nos volumes indicados em relatórios anteriores. As empresas são adicionadas à amostra, começando pela maior, de forma a cobrir aproximadamente 90% do volume total de óleo refinado. Os dados são coletados por fax ou pela Internet usando canais de comunicação criptografados e processados automaticamente.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

O aumento no suprimento diário de petróleo indica um aumento na produção de petróleo. Por si só, o indicador não tem um efeito significativo na cotação do dólar e deve ser interpretado em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo (por exemplo, com a alteração no volume de estoques).

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Suprimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
0.128 milh
12 dez. 2025
0.128 milh
-0.016 milh
5 dez. 2025
-0.016 milh
0.433 milh
28 nov. 2025
0.433 milh
0.211 milh
21 nov. 2025
0.211 milh
0.259 milh
14 nov. 2025
0.259 milh
0.717 milh
7 nov. 2025
0.717 milh
0.037 milh
31 out. 2025
0.037 milh
-0.511 milh
24 out. 2025
-0.511 milh
0.600 milh
17 out. 2025
0.600 milh
-1.167 milh
10 out. 2025
-1.167 milh
0.129 milh
3 out. 2025
0.129 milh
-0.308 milh
26 set. 2025
-0.308 milh
0.052 milh
19 set. 2025
0.052 milh
-0.394 milh
12 set. 2025
-0.394 milh
-0.051 milh
5 set. 2025
-0.051 milh
-0.011 milh
29 ago. 2025
-0.011 milh
-0.328 milh
22 ago. 2025
-0.328 milh
0.028 milh
15 ago. 2025
0.028 milh
0.056 milh
8 ago. 2025
0.056 milh
0.213 milh
1 ago. 2025
0.213 milh
-0.025 milh
25 jul. 2025
-0.025 milh
0.087 milh
18 jul. 2025
0.087 milh
-0.157 milh
11 jul. 2025
-0.157 milh
-0.099 milh
4 jul. 2025
-0.099 milh
0.118 milh
27 jun. 2025
0.118 milh
0.125 milh
20 jun. 2025
0.125 milh
-0.364 milh
13 jun. 2025
-0.364 milh
0.228 milh
6 jun. 2025
0.228 milh
0.670 milh
30 mai. 2025
0.670 milh
-0.162 milh
23 mai. 2025
-0.162 milh
0.089 milh
16 mai. 2025
0.089 milh
0.330 milh
9 mai. 2025
0.330 milh
-0.007 milh
2 mai. 2025
-0.007 milh
0.189 milh
25 abr. 2025
0.189 milh
0.325 milh
18 abr. 2025
0.325 milh
-0.063 milh
11 abr. 2025
-0.063 milh
0.069 milh
4 abr. 2025
0.069 milh
-0.192 milh
28 mar. 2025
-0.192 milh
0.087 milh
21 mar. 2025
0.087 milh
-0.045 milh
14 mar. 2025
-0.045 milh
0.321 milh
7 mar. 2025
0.321 milh
-0.346 milh
28 fev. 2025
-0.346 milh
0.317 milh
21 fev. 2025
0.317 milh
-0.015 milh
14 fev. 2025
-0.015 milh
0.082 milh
7 fev. 2025
0.082 milh
0.160 milh
31 jan. 2025
0.160 milh
-0.333 milh
24 jan. 2025
-0.333 milh
-1.125 milh
17 jan. 2025
-1.125 milh
-0.255 milh
10 jan. 2025
-0.255 milh
0.045 milh
1234567
