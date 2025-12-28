O Suprimento Diário de Petróleo de Refinarias da EIA (EIA Refinery Crude Oil Inputs Change) é publicado semanalmente com base numa pesquisa semanal com refinarias de petróleo no país sobre a quantidade de óleo enviada para refino.

Para realizar o relatório semanal, é utilizado o método de corte, no qual as empresas são classificadas de maior para menor com base nos volumes indicados em relatórios anteriores. As empresas são adicionadas à amostra, começando pela maior, de forma a cobrir aproximadamente 90% do volume total de óleo refinado. Os dados são coletados por fax ou pela Internet usando canais de comunicação criptografados e processados automaticamente.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

O aumento no suprimento diário de petróleo indica um aumento na produção de petróleo. Por si só, o indicador não tem um efeito significativo na cotação do dólar e deve ser interpretado em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo (por exemplo, com a alteração no volume de estoques).

Últimos valores: