União Europeia - Transações Correntes (European Union Current Account)
Última divulgação
As Transações Correntes (Current Account) é uma parte importante da balança de pagamentos da região. A balança de pagamentos sistematiza dados de todas as transações econômicas entre residentes e não residentes de um país ou território por um determinado período, geralmente, durante um ano. As transações correntes mostram se o volume de fluxos de pagamento aumenta ou se existe um excedente ou um déficit na balança de pagamentos. Estes são indicadores importantes da economia da UE.
As transações correntes contêm quatro indicadores: saldo da balança comercial (importação e exportação de mercadorias), saldo de serviços (operações de transporte e seguro), saldo de transferências (transferências de dinheiro de funcionários, organizações internacionais para/de outros países, assistência em metas de desenvolvimento, etc.) e o saldo da receita (salários, juros e dividendos).
Ao contrário do balanço de pagamentos, o mais abrangente desses indicadores, as transações correntes não incluem fluxos de caixa provenientes de importações e exportações de capital, bem como flutuações nas reservas cambiais. Assim, as transações correntes da União Europeia fornecem informações significativas sobre as relações econômicas estrangeiras da zona do euro.
No que diz respeito às transações correntes, um superávit aumenta os ativos externos líquidos e causa um aumento nas exportações de capital na forma de um aumento dos ativos externos na conta de operações de capital. Alguns economistas interpretam isso como um sinal de fraqueza, outros, como fortalecimento. A situação oposta ocorre no caso de um déficit de conta corrente. Além disso, desequilíbrios crescentes de longo prazo nas operações externas são vistos como causas de crises financeiras.
Os valores do índice são calculados levando em consideração as flutuações sazonais e de calendário, enquanto as receitas e despesas estão sujeitas a ajustes.
Em geral, o fato de a leitura do indicador ultrapassar a previsão é considerado favorável para as cotações do euro, já um valor menor que o esperado é negativo.
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Transações Correntes (European Union Current Account)".
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
