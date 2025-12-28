A Massa Monetária Agregado M3 do Banco da Reserva da Índia - Anual - (RBI M3 Money Supply y/y) reflete a variação percentual de toda a oferta monetária que circula na economia indiana no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É considerado como um dos indicadores mais importantes da economia.

A Base Monetária M3 inclui notas e moedas em circulação, fundos em contas correntes (a pagar), depósitos a prazo e de poupança, participações em fundos do mercado monetário, acordos de recompra e títulos de dívida. Entre todos os agregados monetários, o M3 é o mais importante porque é o mais estável. Se, por exemplo, apenas a taxa de juros da poupança mudar, as massas M1 e M2 serão redistribuídas, mas M3 permanecerá constante.

Acredita-se que existe uma relação positiva entre o crescimento da oferta monetária M3 e o aumento da inflação, o crescimento econômico e o aumento da renda. Uma oferta monetária M3 insuficiente afeta negativamente essas três variáveis econômicas. Nesse sentido, o crescimento do indicador M3 pode ter um efeito favorável na cotação da moeda indiana, uma vez que implica também um aumento na renda e na inflação.

Últimos valores: