Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Consumidor
Moderada 1.2%
0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.2%
1.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito - Mensal - (Electronic Card Retail Sales m/m) refletem a variação percentual nos pagamentos eletrônicos no mês de referência em comparação com o anterior. O indicador pode ser usado para avaliar as despesas e a atividade econômica dos consumidores.

Os valores do indicador estão sujeitos a ajustes sazonais, podem ser revistos a cada mês, e os movimentos mensais podem flutuar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.2%
0.2%
out. 2025
N/D
0.6%
-0.5%
set. 2025
-0.5%
0.0%
0.6%
ago. 2025
0.7%
-0.2%
0.2%
jul. 2025
0.2%
0.1%
0.5%
jun. 2025
0.5%
0.0%
-0.1%
mai. 2025
-0.2%
0.9%
0.0%
abr. 2025
0.0%
-0.8%
-0.8%
mar. 2025
-0.8%
0.4%
0.3%
fev. 2025
0.3%
-0.9%
-1.6%
jan. 2025
-1.6%
1.3%
2.4%
dez. 2024
2.0%
0.3%
0.1%
nov. 2024
0.0%
0.0%
0.7%
out. 2024
0.6%
0.1%
0.1%
set. 2024
0.0%
0.0%
0.2%
ago. 2024
0.2%
-0.1%
-0.1%
jul. 2024
-0.1%
-1.0%
-0.7%
jun. 2024
-0.6%
0.8%
-1.2%
mai. 2024
-1.1%
0.2%
-0.4%
abr. 2024
-0.4%
-0.2%
-0.7%
mar. 2024
-0.7%
0.4%
-2.0%
fev. 2024
-1.8%
-0.3%
2.0%
jan. 2024
1.7%
-0.5%
-1.7%
dez. 2023
-2.0%
0.2%
1.7%
nov. 2023
1.6%
-0.2%
-0.6%
out. 2023
-0.7%
0.4%
-0.8%
set. 2023
-0.8%
-0.6%
0.6%
ago. 2023
0.7%
0.2%
0.0%
jul. 2023
0.0%
0.0%
0.9%
jun. 2023
1.0%
-0.2%
-1.7%
mai. 2023
-1.7%
0.3%
0.4%
abr. 2023
0.7%
-0.2%
0.7%
mar. 2023
0.7%
0.5%
-0.1%
fev. 2023
0.0%
1.9%
2.6%
jan. 2023
2.6%
1.9%
-2.3%
dez. 2022
-2.5%
-0.8%
0.3%
nov. 2022
0.3%
0.2%
1.0%
out. 2022
1.0%
0.2%
1.3%
set. 2022
1.4%
-0.3%
1.0%
ago. 2022
0.9%
0.5%
-0.2%
jul. 2022
-0.2%
-1.3%
0.0%
jun. 2022
0.1%
2.8%
1.8%
mai. 2022
1.9%
-5.1%
7.1%
abr. 2022
7.0%
2.2%
-1.3%
mar. 2022
-1.3%
-0.6%
-7.8%
fev. 2022
-7.8%
0.0%
2.9%
jan. 2022
3.0%
0.6%
0.3%
dez. 2021
0.4%
-2.3%
9.5%
nov. 2021
9.6%
4.1%
10.0%
out. 2021
10.1%
-8.5%
1.0%
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido