As Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito - Mensal - (Electronic Card Retail Sales m/m) refletem a variação percentual nos pagamentos eletrônicos no mês de referência em comparação com o anterior. O indicador pode ser usado para avaliar as despesas e a atividade econômica dos consumidores.

Os valores do indicador estão sujeitos a ajustes sazonais, podem ser revistos a cada mês, e os movimentos mensais podem flutuar.

Últimos valores: