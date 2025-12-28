O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Core Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a variação nos preços de bens de consumo básicos e serviços no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. As informações sobre os preços são coletadas mensalmente por meio de uma pesquisa por telefone com 20 000 pontos de venda em 140 locais em todo o Reino Unido. Seu cálculo exclui os preços de energia, de alimentos, de bebidas alcoólicas e de produtos à base de tabaco, devido à sua alta volatilidade.

A cesta de produtos e serviços é revisada pelo menos uma vez por ano, dependendo das atuais mudanças econômicas, tecnológicas e culturais do país. Um conjunto fixo de pesos é aplicado às mudanças nos preços de cada item da lista (quanto ao orçamento familiar típico, a importância de cada um dos componentes da cesta é refletida sobre impacto sobre o índice final). Se uma determinada marca de produtos desaparece do estoque das lojas, para preservar a representatividade é escolhida a marca mais próxima quanto ao preço e à qualidade.

O cálculo do CPI não inclui quanto custa aos proprietários de moradias o fato de morar nelas (impostos, manutenção, trabalho técnico) e as arrecadações de impostos. No entanto, o índice considera pagamentos de serviços públicos, pequenos reparos e manutenção do sistemas de serviços públicos.

Para poder monitorar objetivamente as variações de preços de mês para mês, o índice é ajustado sazonalmente. O índice de preços ao consumidor é o principal indicador da inflação e do estado da economia no Reino Unido. Este índice afeta as taxas de juros, os benefícios fiscais, além disso, salários e benefícios do governo, etc. são ajustados com base nele. Como medida da inflação, o CPI tem um forte impacto no valor da libra esterlina. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da moeda britânica.

Últimos valores: