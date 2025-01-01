O Conselho Monetário Nacional (CMN) é a entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional do Brasil e tem como encargo a elaboração da política monetária e de crédito, com o intuito de consolidar a moeda nacional, e também, o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

O CMN realiza uma reunião mensal, onde regulamenta o Sistema Financeiro Nacional. Isto significa que todas as instituições financeiras são obrigadas a seguirem as normatizações publicadas pelo CMN. Através do CMN são definidas as metas para a inflação brasileiras e consolidadas as políticas monetárias e de crédito, com o objetivo de preservar a estabilidade da moeda brasileira, entre outras responsabilidades.

O Banco Central do Brasil é a entidade que executa a maior parte das regras expedidas pelo CMN, tendo como principais funções a fiscalização e regulamentação das atividades bancárias, para garantir que as instituições financeiras cumpram as determinações das normatizações estabelecidas.

O Conselho Monetário Nacional é quem define as diretrizes que devem ser seguidas pelos operadores no mercado financeiro. Hierarquicamente o CMN está acima do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e demais instituições financeiras.

Como todas as decisões do Conselho Monetário Nacional repercutem na totalidade da economia brasileira, os investidores devem estar atentos no resultado final das reuniões do CMN que podem afetar diretamente as negociações envolvendo o Real.