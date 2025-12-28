Os Investimentos em títulos estrangeiros (Foreign Bond investment) consistem no volume de investimentos, calculados em ienes, feitos pelo setor público do Japão em títulos de emissores estrangeiros. O relatório não inclui as transações realizadas pelo Banco do Japão. O indicador é publicado semanalmente e reflete a saída de capital do mercado doméstico.

Se compararmos as taxas de juros do Japão com as de outros países, a taxa desses últimos geralmente é mais alta. Um grande volume de saídas está associado precisamente à maior taxa de juros para títulos estrangeiros proposta.

Uma diferença positiva indica uma venda líquida de títulos estrangeiros por um residente (entrada de capital) e uma diferença negativa indica uma compra líquida de títulos estrangeiros por um residente (saída de capital). Os dados líquidos mostram a diferença entre entradas e saídas de capital.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores podem ter um efeito negativo nas cotações. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.

Últimos valores: