CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores da França

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.5% 3 trim. 2025 0.5% Trimestral
Taxa de Desemprego 7.7% 3 trim. 2025 7.6% Trimestral
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 0.9% nov. 2025 0.9% Mensal
Balança Comercial €​-3.918 bilh out. 2025 €​-6.347 bilh Mensal

Calendário Econômico

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.25 00:00, EUR, Dia de Natal
2026.01.01 08:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Mensal), Prévio: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Anual), Prévio: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, Leilão OAT a 10 anos, Prévio: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
Leilão BTF a 12 meses 2.146% 2.148%
Leilão BTF a 3 meses 2.079% 2.088%
Leilão BTF a 6 meses 2.117% 2.103%
Leilão OAT a 10 anos 3.380% 3.430%
Leilão OAT a 3 anos 2.340% 2.220%
Leilão OAT a 5 anos 2.760% 2.630%
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 0.9% 3 trim. 2025 0.9% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.5% 3 trim. 2025 0.5% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Folha de Pagamento (Payroll) Não-Agrícola (Trimestral) 0.0% 3 trim. 2025 -0.3% Trimestral
Taxa de Desemprego 3082.0 mil set. 2025 3021.8 mil Mensal
Taxa de Desemprego 7.7% 3 trim. 2025 7.6% Trimestral
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 0.9% nov. 2025 0.9% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.2% nov. 2025 -0.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual) 0.8% nov. 2025 0.8% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) -0.2% nov. 2025 -0.2% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 0.0% nov. 2025 -0.1% Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial €​-3.918 bilh out. 2025 €​-6.347 bilh Mensal
Transações Correntes €​-3.1 bilh mai. 2025 €​-6.6 bilh Mensal
Volume de Exportações €​51.730 bilh out. 2025 €​51.967 bilh Mensal
Volume de Importações €​55.648 bilh out. 2025 €​58.314 bilh Mensal
Governo Último Período Prévio Frequência
Balanço Orçamentário do Governo €​-136.2 bilh out. 2025 €​-155.4 bilh Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Investimentos Industriais 10.0% 3 trim. 2021 10.0% Trimestral
Licenciamento de Veículos (Anual) -0.3% nov. 2025 2.9% Mensal
Licenciamento de Veículos (Mensal) -4.7% nov. 2025 -0.6% Mensal
PMI Composto S&P Global N/D dez. 2025 50.4 Mensal
PMI da S&P Global 43.6 nov. 2025 39.8 Mensal
Produção Industrial (Mensal) 0.7% out. 2025 0.2% Mensal
Índice de Clima de Negócios 102 dez. 2025 98 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit N/D dez. 2025 47.8 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global N/D dez. 2025 51.4 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Gasto dos Consumidores (Mensal) 0.4% out. 2025 0.3% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor 89 nov. 2025 90 Mensal