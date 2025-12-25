Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da França
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.5%
|3 trim. 2025
|0.5%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|7.7%
|3 trim. 2025
|7.6%
|Trimestral
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|0.9%
|nov. 2025
|0.9%
|Mensal
|Balança Comercial
|€-3.918 bilh
|out. 2025
|€-6.347 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.25 00:00, EUR, Dia de Natal
2026.01.01 08:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Mensal), Prévio: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Anual), Prévio: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, Leilão OAT a 10 anos, Prévio: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Leilão BTF a 12 meses
|2.146%
|2.148%
|Leilão BTF a 3 meses
|2.079%
|2.088%
|Leilão BTF a 6 meses
|2.117%
|2.103%
|Leilão OAT a 10 anos
|3.380%
|3.430%
|Leilão OAT a 3 anos
|2.340%
|2.220%
|Leilão OAT a 5 anos
|2.760%
|2.630%
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|0.9%
|3 trim. 2025
|0.9%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|0.5%
|3 trim. 2025
|0.5%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Folha de Pagamento (Payroll) Não-Agrícola (Trimestral)
|0.0%
|3 trim. 2025
|-0.3%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|3082.0 mil
|set. 2025
|3021.8 mil
|Mensal
|Taxa de Desemprego
|7.7%
|3 trim. 2025
|7.6%
|Trimestral
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|0.9%
|nov. 2025
|0.9%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|-0.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual)
|0.8%
|nov. 2025
|0.8%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|-0.2%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|0.0%
|nov. 2025
|-0.1%
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|€-3.918 bilh
|out. 2025
|€-6.347 bilh
|Mensal
|Transações Correntes
|€-3.1 bilh
|mai. 2025
|€-6.6 bilh
|Mensal
|Volume de Exportações
|€51.730 bilh
|out. 2025
|€51.967 bilh
|Mensal
|Volume de Importações
|€55.648 bilh
|out. 2025
|€58.314 bilh
|Mensal
|Governo
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balanço Orçamentário do Governo
|€-136.2 bilh
|out. 2025
|€-155.4 bilh
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Investimentos Industriais
|10.0%
|3 trim. 2021
|10.0%
|Trimestral
|Licenciamento de Veículos (Anual)
|-0.3%
|nov. 2025
|2.9%
|Mensal
|Licenciamento de Veículos (Mensal)
|-4.7%
|nov. 2025
|-0.6%
|Mensal
|PMI Composto S&P Global
|N/D
|dez. 2025
|50.4
|Mensal
|PMI da S&P Global
|43.6
|nov. 2025
|39.8
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|0.7%
|out. 2025
|0.2%
|Mensal
|Índice de Clima de Negócios
|102
|dez. 2025
|98
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
|N/D
|dez. 2025
|47.8
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global
|N/D
|dez. 2025
|51.4
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Gasto dos Consumidores (Mensal)
|0.4%
|out. 2025
|0.3%
|Mensal
|Índice de Confiança do Consumidor
|89
|nov. 2025
|90
|Mensal