A Balança Comercial (Trade Balance) é um relatório que representa a diferença entre as exportações e importações do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países. Este é um indicador macroeconômico que oferece informações sobre a situação econômica no país globalmente, permite saber todas as receitas que o país recebeu de outros países, por exemplo, na forma de importações e exportações de bens, serviços, capital ou transferências durante um determinado período.

A balança comercial inclui quatro componentes:

Balanço de conta corrente: o tipo mais importante e mais usado para saber o estado da economia do país. Aqui são incluídos importação e exportação de bens e serviços, aluguéis e transferências.

Balanço de movimentos de capital: controla o movimento de capital, por exemplo, subsídios provenientes de outros países ou a compra e venda de benefícios não econômicos.

Balanço econômico: são coletados os dados sobre empréstimos tomados de outros países, investimentos de capital ou depósitos de países estrangeiros dentro do país.

Erros e omissões: o objetivo deste relatório é registrar erros e omissões em relatórios anteriores, devido à dificuldade de calcular com precisão a exportação e a importação do país.

Existem dois tipos de balança comercial, dependendo dos resultados obtidos:

Superávit comercial: quando o saldo é favorável e tem resultados positivos, ou seja, as exportações superam as importações.

Défice comercial: quando o saldo é desfavorável, ou seja, a quantidade de importações é obviamente maior do que as exportações num determinado período.

O estado não busca um equilíbrio entre cada uma dessas métricas separadamente, mas tenta equilibrar a balança comercial como um todo. O impacto da balança comercial nas cotações do euro é ambíguo, pois depende do contexto dos ciclos econômicos e de outros indicadores, por exemplo, da dinâmica do PIB.

Últimos valores: