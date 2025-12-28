Calendário Econômico
Espanha - Balança Comercial (Spain Trade Balance)
|Baixa
|€-4.693 bilh
|€-5.562 bilh
|
€-6.001 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) é um relatório que representa a diferença entre as exportações e importações do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países. Este é um indicador macroeconômico que oferece informações sobre a situação econômica no país globalmente, permite saber todas as receitas que o país recebeu de outros países, por exemplo, na forma de importações e exportações de bens, serviços, capital ou transferências durante um determinado período.
A balança comercial inclui quatro componentes:
- Balanço de conta corrente: o tipo mais importante e mais usado para saber o estado da economia do país. Aqui são incluídos importação e exportação de bens e serviços, aluguéis e transferências.
- Balanço de movimentos de capital: controla o movimento de capital, por exemplo, subsídios provenientes de outros países ou a compra e venda de benefícios não econômicos.
- Balanço econômico: são coletados os dados sobre empréstimos tomados de outros países, investimentos de capital ou depósitos de países estrangeiros dentro do país.
- Erros e omissões: o objetivo deste relatório é registrar erros e omissões em relatórios anteriores, devido à dificuldade de calcular com precisão a exportação e a importação do país.
Existem dois tipos de balança comercial, dependendo dos resultados obtidos:
- Superávit comercial: quando o saldo é favorável e tem resultados positivos, ou seja, as exportações superam as importações.
- Défice comercial: quando o saldo é desfavorável, ou seja, a quantidade de importações é obviamente maior do que as exportações num determinado período.
O estado não busca um equilíbrio entre cada uma dessas métricas separadamente, mas tenta equilibrar a balança comercial como um todo. O impacto da balança comercial nas cotações do euro é ambíguo, pois depende do contexto dos ciclos econômicos e de outros indicadores, por exemplo, da dinâmica do PIB.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Balança Comercial (Spain Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
