A Balança Comercial (Trade Balance) é um relatório que representa a diferença entre as exportações e importações do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países. Este é um indicador macroeconômico que oferece informações sobre a situação econômica no país globalmente, permite saber todas as receitas que o país recebeu de outros países, por exemplo, na forma de importações e exportações de bens, serviços, capital ou transferências durante um determinado período.

A balança comercial inclui quatro componentes:

  • Balanço de conta corrente: o tipo mais importante e mais usado para saber o estado da economia do país. Aqui são incluídos importação e exportação de bens e serviços, aluguéis e transferências.
  • Balanço de movimentos de capital: controla o movimento de capital, por exemplo, subsídios provenientes de outros países ou a compra e venda de benefícios não econômicos.
  • Balanço econômico: são coletados os dados sobre empréstimos tomados de outros países, investimentos de capital ou depósitos de países estrangeiros dentro do país.
  • Erros e omissões: o objetivo deste relatório é registrar erros e omissões em relatórios anteriores, devido à dificuldade de calcular com precisão a exportação e a importação do país.

Existem dois tipos de balança comercial, dependendo dos resultados obtidos:

  • Superávit comercial: quando o saldo é favorável e tem resultados positivos, ou seja, as exportações superam as importações.
  • Défice comercial: quando o saldo é desfavorável, ou seja, a quantidade de importações é obviamente maior do que as exportações num determinado período.

O estado não busca um equilíbrio entre cada uma dessas métricas separadamente, mas tenta equilibrar a balança comercial como um todo. O impacto da balança comercial nas cotações do euro é ambíguo, pois depende do contexto dos ciclos econômicos e de outros indicadores, por exemplo, da dinâmica do PIB.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Espanha - Balança Comercial (Spain Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
€​-4.693 bilh
€​-5.562 bilh
€​-6.001 bilh
set. 2025
€​-6.001 bilh
€​-5.782 bilh
€​-5.984 bilh
ago. 2025
€​-5.984 bilh
€​-3.236 bilh
€​-4.009 bilh
jul. 2025
€​-4.009 bilh
€​-3.881 bilh
€​-3.588 bilh
jun. 2025
€​-3.588 bilh
€​-3.991 bilh
€​-2.543 bilh
mai. 2025
€​-2.543 bilh
€​-3.803 bilh
€​-3.882 bilh
abr. 2025
€​-3.882 bilh
€​-5.630 bilh
€​-5.482 bilh
mar. 2025
€​-5.482 bilh
€​-2.910 bilh
€​-3.425 bilh
fev. 2025
€​-3.425 bilh
€​-4.413 bilh
€​-4.122 bilh
dez. 2024
€​-4.122 bilh
€​-3.324 bilh
€​-5.131 bilh
nov. 2024
€​-5.131 bilh
€​-3.071 bilh
€​-3.932 bilh
out. 2024
€​-3.932 bilh
€​-3.115 bilh
€​-3.291 bilh
set. 2024
€​-3.291 bilh
€​-3.115 bilh
€​-4.763 bilh
ago. 2024
€​-4.763 bilh
€​-1.658 bilh
€​-3.214 bilh
jul. 2024
€​-3.214 bilh
€​-2.637 bilh
€​-0.713 bilh
jun. 2024
€​-0.713 bilh
€​-3.081 bilh
€​-2.349 bilh
mai. 2024
€​-2.349 bilh
€​-3.198 bilh
€​-4.656 bilh
abr. 2024
€​-4.656 bilh
€​-3.354 bilh
€​-2.026 bilh
mar. 2024
€​-2.026 bilh
€​-3.473 bilh
€​-2.350 bilh
fev. 2024
€​-2.350 bilh
€​-4.465 bilh
€​-3.729 bilh
jan. 2024
€​-3.729 bilh
€​-3.402 bilh
dez. 2023
€​-3.402 bilh
€​-3.428 bilh
€​-2.426 bilh
nov. 2023
€​-2.426 bilh
€​-4.630 bilh
€​-5.136 bilh
out. 2023
€​-5.136 bilh
€​-3.779 bilh
€​-3.838 bilh
set. 2023
€​-3.838 bilh
€​-4.092 bilh
€​-4.435 bilh
ago. 2023
€​-4.435 bilh
€​-5.914 bilh
€​-4.903 bilh
jul. 2023
€​-4.903 bilh
€​-4.807 bilh
€​-2.355 bilh
jun. 2023
€​-2.355 bilh
€​-4.309 bilh
€​-3.111 bilh
mai. 2023
€​-3.111 bilh
€​-6.988 bilh
€​-4.375 bilh
abr. 2023
€​-4.375 bilh
€​2.012 bilh
€​-0.158 bilh
mar. 2023
€​-0.158 bilh
€​-0.723 bilh
€​-2.465 bilh
fev. 2023
€​-2.465 bilh
€​-4.244 bilh
€​-3.956 bilh
jan. 2023
€​-3.956 bilh
€​-4.798 bilh
€​-4.509 bilh
dez. 2022
€​-4.509 bilh
€​-5.460 bilh
€​-3.313 bilh
nov. 2022
€​-3.313 bilh
€​-8.449 bilh
€​-6.853 bilh
out. 2022
€​-6.853 bilh
€​-6.972 bilh
€​-6.976 bilh
set. 2022
€​-6.976 bilh
€​-7.557 bilh
€​-7.937 bilh
ago. 2022
€​-7.937 bilh
€​-7.681 bilh
€​-6.561 bilh
jul. 2022
€​-6.561 bilh
€​-6.160 bilh
€​-5.394 bilh
jun. 2022
€​-5.394 bilh
€​-4.236 bilh
€​-4.759 bilh
mai. 2022
€​-4.759 bilh
€​-4.701 bilh
€​-6.394 bilh
abr. 2022
€​-6.394 bilh
€​-4.098 bilh
€​-4.642 bilh
mar. 2022
€​-4.642 bilh
€​-5.145 bilh
€​-4.252 bilh
fev. 2022
€​-4.252 bilh
€​-5.849 bilh
€​-6.123 bilh
jan. 2022
€​-6.123 bilh
€​-4.973 bilh
€​-5.342 bilh
dez. 2021
€​-5.342 bilh
€​-3.913 bilh
€​-4.207 bilh
nov. 2021
€​-4.207 bilh
€​-1.536 bilh
€​-3.361 bilh
out. 2021
€​-3.361 bilh
€​-0.791 bilh
€​-2.396 bilh
set. 2021
€​-2.396 bilh
€​-2.309 bilh
€​-3.877 bilh
ago. 2021
€​-3.877 bilh
€​-1.896 bilh
€​-1.597 bilh
