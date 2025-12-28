O EIA Estoques de Destilados (EIA Distillates Stocks Change) caracteriza a demanda por produtos petrolíferos nos Estados Unidos. Este indicador é indiretamente ligado ao consumo de petróleo bruto e à intensidade das suas despesas. Os destilados são uma das fracções produzidas na refinação do petróleo. Eles incluem vários tipos de diesel. Ele é usado para reabastecimento veículos, locomotivas, equipamentos agrícolas.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Os estoques de destilados caracteriza a intensidade da demanda por produtos petrolíferos nos Estados Unidos. Por isso, quando o volume de reservas aumenta durante a semana passada, a demanda cai.

O indicador é altamente sazonal, quer dizer, o consumo de diesel aumenta no verão, porque há maior movimentação de veículos e se ativa o setor agrícola. No entanto, este indicador tem pouco efeito sobre as cotações do petróleo. Os economistas o consideram em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo.

Últimos valores: