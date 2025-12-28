Calendário Econômico
EUA - EIA: Estoques de Destilado (EIA United States Distillates Stocks Change)
|Baixa
|N/D
|0.652 milh
|
1.712 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O EIA Estoques de Destilados (EIA Distillates Stocks Change) caracteriza a demanda por produtos petrolíferos nos Estados Unidos. Este indicador é indiretamente ligado ao consumo de petróleo bruto e à intensidade das suas despesas. Os destilados são uma das fracções produzidas na refinação do petróleo. Eles incluem vários tipos de diesel. Ele é usado para reabastecimento veículos, locomotivas, equipamentos agrícolas.
O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.
O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.
Os estoques de destilados caracteriza a intensidade da demanda por produtos petrolíferos nos Estados Unidos. Por isso, quando o volume de reservas aumenta durante a semana passada, a demanda cai.
O indicador é altamente sazonal, quer dizer, o consumo de diesel aumenta no verão, porque há maior movimentação de veículos e se ativa o setor agrícola. No entanto, este indicador tem pouco efeito sobre as cotações do petróleo. Os economistas o consideram em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Destilado (EIA United States Distillates Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress