CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - EIA: Estoques de Destilado (EIA United States Distillates Stocks Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Baixa N/D 0.652 milh
1.712 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O EIA Estoques de Destilados (EIA Distillates Stocks Change) caracteriza a demanda por produtos petrolíferos nos Estados Unidos. Este indicador é indiretamente ligado ao consumo de petróleo bruto e à intensidade das suas despesas. Os destilados são uma das fracções produzidas na refinação do petróleo. Eles incluem vários tipos de diesel. Ele é usado para reabastecimento veículos, locomotivas, equipamentos agrícolas.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Os estoques de destilados caracteriza a intensidade da demanda por produtos petrolíferos nos Estados Unidos. Por isso, quando o volume de reservas aumenta durante a semana passada, a demanda cai.

O indicador é altamente sazonal, quer dizer, o consumo de diesel aumenta no verão, porque há maior movimentação de veículos e se ativa o setor agrícola. No entanto, este indicador tem pouco efeito sobre as cotações do petróleo. Os economistas o consideram em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Destilado (EIA United States Distillates Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
0.652 milh
1.712 milh
12 dez. 2025
1.712 milh
0.892 milh
2.502 milh
5 dez. 2025
2.502 milh
1.094 milh
2.059 milh
28 nov. 2025
2.059 milh
-0.598 milh
1.147 milh
21 nov. 2025
1.147 milh
0.100 milh
0.171 milh
14 nov. 2025
0.171 milh
-0.147 milh
-0.637 milh
7 nov. 2025
-0.637 milh
-0.403 milh
-0.643 milh
31 out. 2025
-0.643 milh
-1.317 milh
-3.362 milh
24 out. 2025
-3.362 milh
-1.008 milh
-1.479 milh
17 out. 2025
-1.479 milh
-0.429 milh
-4.529 milh
10 out. 2025
-4.529 milh
-1.682 milh
-2.018 milh
3 out. 2025
-2.018 milh
-1.172 milh
0.578 milh
26 set. 2025
0.578 milh
0.313 milh
-1.685 milh
19 set. 2025
-1.685 milh
2.060 milh
4.046 milh
12 set. 2025
4.046 milh
7.425 milh
4.715 milh
5 set. 2025
4.715 milh
-0.493 milh
1.681 milh
29 ago. 2025
1.681 milh
-1.147 milh
-1.786 milh
22 ago. 2025
-1.786 milh
3.819 milh
2.343 milh
15 ago. 2025
2.343 milh
-0.097 milh
0.714 milh
8 ago. 2025
0.714 milh
-1.244 milh
-0.565 milh
1 ago. 2025
-0.565 milh
0.714 milh
3.635 milh
25 jul. 2025
3.635 milh
-0.111 milh
2.931 milh
18 jul. 2025
2.931 milh
-0.562 milh
4.173 milh
11 jul. 2025
4.173 milh
-0.801 milh
-0.825 milh
4 jul. 2025
-0.825 milh
-0.179 milh
-1.710 milh
27 jun. 2025
-1.710 milh
0.014 milh
-4.066 milh
20 jun. 2025
-4.066 milh
0.929 milh
0.514 milh
13 jun. 2025
0.514 milh
0.605 milh
1.246 milh
6 jun. 2025
1.246 milh
1.168 milh
4.230 milh
30 mai. 2025
4.230 milh
-0.683 milh
-0.724 milh
23 mai. 2025
-0.724 milh
-0.634 milh
0.579 milh
16 mai. 2025
0.579 milh
0.011 milh
-3.155 milh
9 mai. 2025
-3.155 milh
-0.168 milh
-1.107 milh
2 mai. 2025
-1.107 milh
-0.386 milh
0.937 milh
25 abr. 2025
0.937 milh
0.574 milh
-2.353 milh
18 abr. 2025
-2.353 milh
-0.209 milh
-1.851 milh
11 abr. 2025
-1.851 milh
-0.379 milh
-3.544 milh
4 abr. 2025
-3.544 milh
3.690 milh
0.264 milh
28 mar. 2025
0.264 milh
2.689 milh
-0.421 milh
21 mar. 2025
-0.421 milh
-2.034 milh
-2.812 milh
14 mar. 2025
-2.812 milh
-4.193 milh
-1.559 milh
7 mar. 2025
-1.559 milh
-3.249 milh
-1.318 milh
28 fev. 2025
-1.318 milh
4.165 milh
3.908 milh
21 fev. 2025
3.908 milh
2.067 milh
-2.051 milh
14 fev. 2025
-2.051 milh
-2.652 milh
0.135 milh
7 fev. 2025
0.135 milh
-2.609 milh
-5.471 milh
31 jan. 2025
-5.471 milh
-0.646 milh
-4.994 milh
24 jan. 2025
-4.994 milh
-6.265 milh
-3.070 milh
17 jan. 2025
-3.070 milh
-0.450 milh
3.077 milh
10 jan. 2025
3.077 milh
2.251 milh
6.071 milh
12345678...14
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido