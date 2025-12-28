Calendário Econômico
Taxa de Desemprego no Reino Unido (United Kingdom Unemployment Rate)
|Moderada
|4.8%
|4.3%
|
4.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|4.9%
|
4.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a parcela dos residentes economicamente ativos do país que atualmente é desempregada, como porcentagem da população total em idade ativa. São considerados desempregados pessoas inativas com 16 anos ou mais que:
- procuraram ativamente emprego nas últimas quatro semanas e podem começar a trabalhar nas próximas duas semanas;
- encontraram um emprego e esperam começar nas próximas duas semanas.
O indicador é calculado com base no Inquérito às Forças de Trabalho (Labor Force Survey). O boletim estatístico sobre o mercado de trabalho é publicado todos os meses. Além da taxa geral de desemprego no país, a forma detalhada deste relatório contém estatísticas separadas sobre o sexo, a idade e o período de desemprego.
Os dados sobre o desemprego no Reino Unido, assim como em todo o mundo, estão na lista dos indicadores mais importantes da situação econômica do país. As agências estatais os utilizam para gerenciar a macroeconomia e o mercado de trabalho. O desemprego é usado como um indicador da complexidade da situação social. Seus dados são fornecidos a várias organizações internacionais, em particular ao BCE.
A taxa de desemprego deve ser distinguida da variação no número de desempregados no Reino Unido. Como alguns desempregados não têm o direito de receber auxílio-desemprego ou não fazem o pedido oficialmente, as autoridades são guiadas pelos dados do inquérito estatístico.
O crescimento do desemprego indica problemas na economia do país e no mercado de trabalho. Portanto, o aumento nas leituras do indicador pode afetar adversamente as cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Desemprego no Reino Unido (United Kingdom Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
