Taxa de Desemprego no Reino Unido (United Kingdom Unemployment Rate)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada
4.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
4.9%
4.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a parcela dos residentes economicamente ativos do país que atualmente é desempregada, como porcentagem da população total em idade ativa. São considerados desempregados pessoas inativas com 16 anos ou mais que:

  • procuraram ativamente emprego nas últimas quatro semanas e podem começar a trabalhar nas próximas duas semanas;
  • encontraram um emprego e esperam começar nas próximas duas semanas.

O indicador é calculado com base no Inquérito às Forças de Trabalho (Labor Force Survey). O boletim estatístico sobre o mercado de trabalho é publicado todos os meses. Além da taxa geral de desemprego no país, a forma detalhada deste relatório contém estatísticas separadas sobre o sexo, a idade e o período de desemprego.

Os dados sobre o desemprego no Reino Unido, assim como em todo o mundo, estão na lista dos indicadores mais importantes da situação econômica do país. As agências estatais os utilizam para gerenciar a macroeconomia e o mercado de trabalho. O desemprego é usado como um indicador da complexidade da situação social. Seus dados são fornecidos a várias organizações internacionais, em particular ao BCE.

A taxa de desemprego deve ser distinguida da variação no número de desempregados no Reino Unido. Como alguns desempregados não têm o direito de receber auxílio-desemprego ou não fazem o pedido oficialmente, as autoridades são guiadas pelos dados do inquérito estatístico.

O crescimento do desemprego indica problemas na economia do país e no mercado de trabalho. Portanto, o aumento nas leituras do indicador pode afetar adversamente as cotações da libra esterlina.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Desemprego no Reino Unido (United Kingdom Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
ago. 2025
4.8%
4.3%
4.7%
mai. 2025
4.7%
4.3%
4.6%
abr. 2025
4.6%
4.2%
4.5%
jan. 2025
4.4%
4.2%
4.4%
dez. 2024
4.4%
4.2%
4.4%
out. 2024
4.3%
4.2%
4.3%
set. 2024
4.3%
3.7%
4.0%
ago. 2024
4.0%
4.1%
jul. 2024
4.1%
4.2%
jun. 2024
4.2%
4.6%
4.4%
mai. 2024
4.4%
4.4%
abr. 2024
4.4%
3.8%
4.3%
mar. 2024
4.3%
4.2%
fev. 2024
4.2%
4.2%
4.0%
jan. 2024
3.9%
4.2%
3.8%
dez. 2023
3.8%
3.9%
nov. 2023
4.2%
4.2%
out. 2023
4.2%
4.2%
set. 2023
4.2%
4.2%
4.2%
ago. 2023
4.2%
4.4%
4.3%
jul. 2023
4.3%
4.4%
4.2%
jun. 2023
4.2%
4.0%
4.0%
mai. 2023
4.0%
3.8%
3.8%
abr. 2023
3.8%
4.0%
3.9%
mar. 2023
3.9%
3.8%
3.8%
fev. 2023
3.8%
3.7%
3.7%
jan. 2023
3.7%
3.7%
3.7%
dez. 2022
3.7%
3.7%
3.7%
nov. 2022
3.7%
3.8%
3.7%
out. 2022
3.7%
3.6%
3.6%
set. 2022
3.6%
3.3%
3.5%
ago. 2022
3.5%
3.5%
3.6%
jul. 2022
3.6%
3.8%
3.8%
jun. 2022
3.8%
3.9%
3.8%
mai. 2022
3.8%
3.8%
3.8%
abr. 2022
3.8%
3.6%
3.7%
mar. 2022
3.7%
3.6%
3.8%
fev. 2022
3.8%
3.8%
3.9%
jan. 2022
3.9%
4.0%
4.1%
dez. 2021
4.1%
4.0%
4.1%
nov. 2021
4.1%
4.0%
4.2%
out. 2021
4.2%
4.1%
4.3%
set. 2021
4.3%
4.4%
4.5%
ago. 2021
4.5%
4.5%
4.6%
jul. 2021
4.6%
4.7%
4.7%
jun. 2021
4.7%
4.8%
4.8%
mai. 2021
4.8%
4.6%
4.8%
abr. 2021
4.7%
4.7%
4.8%
mar. 2021
4.8%
4.8%
4.9%
fev. 2021
4.9%
5.0%
5.0%
