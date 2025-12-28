A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) reflete a parcela dos residentes economicamente ativos do país que atualmente é desempregada, como porcentagem da população total em idade ativa. São considerados desempregados pessoas inativas com 16 anos ou mais que:

procuraram ativamente emprego nas últimas quatro semanas e podem começar a trabalhar nas próximas duas semanas;

encontraram um emprego e esperam começar nas próximas duas semanas.

O indicador é calculado com base no Inquérito às Forças de Trabalho (Labor Force Survey). O boletim estatístico sobre o mercado de trabalho é publicado todos os meses. Além da taxa geral de desemprego no país, a forma detalhada deste relatório contém estatísticas separadas sobre o sexo, a idade e o período de desemprego.

Os dados sobre o desemprego no Reino Unido, assim como em todo o mundo, estão na lista dos indicadores mais importantes da situação econômica do país. As agências estatais os utilizam para gerenciar a macroeconomia e o mercado de trabalho. O desemprego é usado como um indicador da complexidade da situação social. Seus dados são fornecidos a várias organizações internacionais, em particular ao BCE.

A taxa de desemprego deve ser distinguida da variação no número de desempregados no Reino Unido. Como alguns desempregados não têm o direito de receber auxílio-desemprego ou não fazem o pedido oficialmente, as autoridades são guiadas pelos dados do inquérito estatístico.

O crescimento do desemprego indica problemas na economia do país e no mercado de trabalho. Portanto, o aumento nas leituras do indicador pode afetar adversamente as cotações da libra esterlina.

