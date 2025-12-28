A Taxa de Utilização de Refinarias da EIA (EIA Refinery Utilization Rate Change) reflete o uso de refinarias de petróleo bruto e é calculado como o suprimento total de óleo dividido pelos últimos dados relatados sobre capacidade operacional. A taxa de utilização compreende todas as refinarias que estão em operação, bem como aquelas que não estão em operação no momento do relatório, mas que podem ser colocadas em operação em 30 dias.

Os dados para calcular o índice são coletados com base num relatório semanal. Para compilar a amostra de empresas, é utilizado o método de corte, no qual elas são classificadas de maior para menor com base nos volumes indicados em relatórios anteriores. As empresas são adicionadas à amostra, começando pela maior, de forma a cobrir aproximadamente 90% do volume total de óleo refinado. Os dados são coletados por fax ou pela Internet usando canais de comunicação criptografados e processados automaticamente.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

O aumento na taxa de utilização de refinarias reflete uma tendência positiva no setor de refino de petróleo, no entanto, o próprio indicador raramente tem um efeito perceptível na cotação do dólar.

