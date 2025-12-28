A Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Japão (BoJ Interest Rate Decision) é feita 8 vezes por ano. A taxa de juros do regulador é a taxa pela qual ele concede empréstimos a bancos comerciais. O estabelecimento da taxa de juro do regulador é um dos principais instrumentos de política monetária para o Banco do Japão ajustar a força de sua moeda. A decisão sobre a taxa de juros é tomada pelos membros do Conselho do Banco do Japão.

Se o estado da economia for desfavorável, as taxas de juros são reduzidas, já se for favorável, aumentam. Alguns anos atrás, o Banco estabeleceu uma taxa negativa devido ao estado desfavorável da economia. Devido uma longa recessão denominada "20 anos perdidos", o Japão apóia uma flexibilização de longo prazo.

Os traders monitoram de perto as mudanças nas taxas de juros, pois as de curto prazo são o principal fator na avaliação do valor da moeda.

Últimos valores: