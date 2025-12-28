Calendário Econômico
Banco do Japão - Decisão sobre Taxa de Juro (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
|Alta
|0.8%
|
0.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
0.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Japão (BoJ Interest Rate Decision) é feita 8 vezes por ano. A taxa de juros do regulador é a taxa pela qual ele concede empréstimos a bancos comerciais. O estabelecimento da taxa de juro do regulador é um dos principais instrumentos de política monetária para o Banco do Japão ajustar a força de sua moeda. A decisão sobre a taxa de juros é tomada pelos membros do Conselho do Banco do Japão.
Se o estado da economia for desfavorável, as taxas de juros são reduzidas, já se for favorável, aumentam. Alguns anos atrás, o Banco estabeleceu uma taxa negativa devido ao estado desfavorável da economia. Devido uma longa recessão denominada "20 anos perdidos", o Japão apóia uma flexibilização de longo prazo.
Os traders monitoram de perto as mudanças nas taxas de juros, pois as de curto prazo são o principal fator na avaliação do valor da moeda.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Decisão sobre Taxa de Juro (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)".
