Calendário econômico e indicadores da Noruega
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|1.1%
|3 trim. 2025
|1.2%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|4.5%
|nov. 2025
|4.4%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|3.0%
|nov. 2025
|3.1%
|Mensal
|Decisão do Banco da Noruega sobre a Taxa de Juros
|4.00%
|4.00%
|Balança Comercial de Bens
|Kr41.315 bilh
|nov. 2025
|Kr56.090 bilh
|Mensal
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, NOK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, NOK, Vendas no Varejo (Mensal), Projeção: 0.0%, Prévio: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Vendas no Varejo (Anual), Projeção: 3.9%, Prévio: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, Índice DNB/NIMA de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial, Projeção: 51.6, Prévio: 53.0
|PIB (Anual)
|2.1%
|3 trim. 2025
|-0.6%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|1.1%
|3 trim. 2025
|1.2%
|Trimestral
|PIB continental (Trimestral)
|0.1%
|3 trim. 2025
|0.5%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|4.5%
|nov. 2025
|4.4%
|Mensal
|Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal da NAV
|2.1%
|dez. 2025
|2.1%
|Mensal
|Variação no Desemprego do NAV
|22.714 mil
|dez. 2025
|23.206 mil
|Mensal
|Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
|3.0%
|nov. 2025
|3.4%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|3.0%
|nov. 2025
|3.1%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|0.1%
|nov. 2025
|0.1%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|-0.3%
|nov. 2025
|0.6%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|2.0%
|nov. 2025
|0.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|-8.1%
|nov. 2025
|-6.9%
|Mensal
|Compra diária de Moedas do Banco da Noruega
|Kr-0.150 bilh
|ago. 2025
|Kr-0.150 bilh
|Mensal
|Decisão do Banco da Noruega sobre a Taxa de Juros
|4.00%
|4.00%
|Dívida Pública em Empréstimos domésticos (Anual)
|3.9%
|nov. 2025
|3.9%
|Mensal
|Balança Comercial de Bens
|Kr41.315 bilh
|nov. 2025
|Kr56.090 bilh
|Mensal
|Transações Correntes
|Kr174.541 bilh
|3 trim. 2025
|Kr179.255 bilh
|Trimestral
|Confiança Industrial
|-0.3
|3 trim. 2025
|0.4
|Trimestral
|Crescimento da Produção segundo Relatório da Rede Regional do Banco da Noruega
|0.40
|3 trim. 2025
|0.40
|Trimestral
|Produção Industrial (Anual)
|5.1%
|out. 2025
|20.7%
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|-2.8%
|out. 2025
|3.7%
|Mensal
|Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Anual)
|2.3%
|out. 2025
|2.9%
|Mensal
|Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Mensal)
|-0.9%
|out. 2025
|-1.4%
|Mensal
|Índice DNB/NIMA de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial
|53.0
|nov. 2025
|47.7
|Mensal
|Consumo Doméstico (Anual)
|3.8%
|jun. 2025
|6.6%
|Mensal
|Consumo Doméstico (Mensal)
|1.3%
|jun. 2025
|0.5%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Anual)
|3.3%
|out. 2025
|3.7%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Mensal)
|0.1%
|out. 2025
|-0.5%
|Mensal
|Índice de Confiança do Consumidor
|N/D
|4 trim. 2025
|-3.6
|Trimestral
|Índice de Preços de Imóveis (Anual)
|6.2%
|nov. 2025
|5.8%
|Mensal
|Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal (Mensal)
|0.7%
|nov. 2025
|0.6%
|Mensal
|Índice de Preços de Imóveis sem Ajuste Sazonal (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|-0.4%
|Mensal