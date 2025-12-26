CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores da Noruega

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 1.1% 3 trim. 2025 1.2% Trimestral
Taxa de Desemprego 4.5% nov. 2025 4.4% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.0% nov. 2025 3.1% Mensal
Decisão do Banco da Noruega sobre a Taxa de Juros 4.00% 4.00%
Balança Comercial de Bens Kr​41.315 bilh nov. 2025 Kr​56.090 bilh Mensal

Calendário Econômico

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, NOK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, NOK, Vendas no Varejo (Mensal), Projeção: 0.0%, Prévio: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, Vendas no Varejo (Anual), Projeção: 3.9%, Prévio: 3.3%
2026.01.01 09:00, NOK, Índice DNB/NIMA de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial, Projeção: 51.6, Prévio: 53.0

Indicadores Econômicos

PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 2.1% 3 trim. 2025 -0.6% Trimestral
PIB (Trimestral) 1.1% 3 trim. 2025 1.2% Trimestral
PIB continental (Trimestral) 0.1% 3 trim. 2025 0.5% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 4.5% nov. 2025 4.4% Mensal
Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal da NAV 2.1% dez. 2025 2.1% Mensal
Variação no Desemprego do NAV 22.714 mil dez. 2025 23.206 mil Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual) 3.0% nov. 2025 3.4% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.0% nov. 2025 3.1% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.1% nov. 2025 0.1% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.3% nov. 2025 0.6% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 2.0% nov. 2025 0.1% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) -8.1% nov. 2025 -6.9% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Compra diária de Moedas do Banco da Noruega Kr​-0.150 bilh ago. 2025 Kr​-0.150 bilh Mensal
Decisão do Banco da Noruega sobre a Taxa de Juros 4.00% 4.00%
Dívida Pública em Empréstimos domésticos (Anual) 3.9% nov. 2025 3.9% Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial de Bens Kr​41.315 bilh nov. 2025 Kr​56.090 bilh Mensal
Transações Correntes Kr​174.541 bilh 3 trim. 2025 Kr​179.255 bilh Trimestral
Negócio Último Período Prévio Frequência
Confiança Industrial -0.3 3 trim. 2025 0.4 Trimestral
Crescimento da Produção segundo Relatório da Rede Regional do Banco da Noruega 0.40 3 trim. 2025 0.40 Trimestral
Produção Industrial (Anual) 5.1% out. 2025 20.7% Mensal
Produção Industrial (Mensal) -2.8% out. 2025 3.7% Mensal
Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Anual) 2.3% out. 2025 2.9% Mensal
Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Mensal) -0.9% out. 2025 -1.4% Mensal
Índice DNB/NIMA de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial 53.0 nov. 2025 47.7 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Consumo Doméstico (Anual) 3.8% jun. 2025 6.6% Mensal
Consumo Doméstico (Mensal) 1.3% jun. 2025 0.5% Mensal
Vendas no Varejo (Anual) 3.3% out. 2025 3.7% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.1% out. 2025 -0.5% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor N/D 4 trim. 2025 -3.6 Trimestral
Alojamento Último Período Prévio Frequência
Índice de Preços de Imóveis (Anual) 6.2% nov. 2025 5.8% Mensal
Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal (Mensal) 0.7% nov. 2025 0.6% Mensal
Índice de Preços de Imóveis sem Ajuste Sazonal (Mensal) -0.2% nov. 2025 -0.4% Mensal