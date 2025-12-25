Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Austrália
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|N/D
|3 trim. 2025
|0.6%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|4.3%
|nov. 2025
|4.3%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|N/D
|4 trim. 2025
|3.2%
|Trimestral
|Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Austrália
|3.60%
|3.60%
|Balança Comercial
|$4.385 bilh
|out. 2025
|$3.707 bilh
|Mensal
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.25 00:00, AUD, Dia de Natal
2025.12.26 00:00, AUD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, AUD, AUD - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.01 00:00, AUD, Dia de Ano Novo
2026.01.01 22:00, AUD, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 50.2, Prévio: 51.6