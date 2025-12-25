Calendário econômico e indicadores da Austrália

CalendárioSeções

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) N/D 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Taxa de Desemprego 4.3% nov. 2025 4.3% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) N/D 4 trim. 2025 3.2% Trimestral
Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Austrália 3.60% 3.60%
Balança Comercial $​4.385 bilh out. 2025 $​3.707 bilh Mensal

2025.12.25 00:00, AUD, Dia de Natal
2025.12.26 00:00, AUD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, AUD, AUD - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.01 00:00, AUD, Dia de Ano Novo
2026.01.01 22:00, AUD, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 50.2, Prévio: 51.6

Mercados Último Período Prévio Frequência
AUD - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
Formação Bruta de Capital Fixo (Trimestral) 3.0% 3 trim. 2025 -0.7% Trimestral
PIB (Anual) -75.0% 3 trim. 2025 -70.0% Trimestral
PIB (Trimestral) N/D 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Produto Interno Bruto (PIB) Consumo Final 0.6% 3 trim. 2025 0.9% Trimestral
Produto Interno Bruto (PIB) Preços em Cadeia (trimestral) -0.5% 3 trim. 2025 4.5% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Anúncios de Empregos do Grupo Bancário ANZ (Mensal) -0.8% nov. 2025 -1.9% Mensal
Taxa de Desemprego 4.3% nov. 2025 4.3% Mensal
Taxa de Participação na Força de Trabalho 66.7% nov. 2025 66.9% Mensal
Variação no Emprego -21.3 mil nov. 2025 41.1 mil Mensal
Variação no Emprego em Tempo Integral -56.5 mil nov. 2025 53.6 mil Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Expectativa de Inflação do MI 4.5% nov. 2025 4.8% Mensal
Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália (Anual) N/D 4 trim. 2025 3.0% Trimestral
Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália (Trimestral) N/D 4 trim. 2025 1.0% Trimestral
Média Ponderada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália (Anual) N/D 4 trim. 2025 2.8% Trimestral
Média Ponderada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco de Reserva da Austrália (Trimestral) N/D 4 trim. 2025 1.0% Trimestral
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) N/D 4 trim. 2025 3.2% Trimestral
Preços de Bens Exportados (Trimestral) -0.9% 3 trim. 2025 -4.5% Trimestral
Preços de Bens Importados (Trimestral) -0.4% 3 trim. 2025 -0.8% Trimestral
Índice Geral de Preços das Commodities do RBA (Anual) -1.7% nov. 2025 -1.3% Mensal
Índice Salarial (Anual) 3.4% 3 trim. 2025 3.4% Trimestral
Índice Salarial (Trimestral) 0.8% 3 trim. 2025 0.8% Trimestral
Índice de Preços ao Consumidor N/D 4 trim. 2025 3.2 Trimestral
Índice de Preços ao Consumidor (Trimestral) N/D 4 trim. 2025 1.3% Trimestral
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 3.5% 3 trim. 2025 3.4% Trimestral
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 1.0% 3 trim. 2025 0.7% Trimestral
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Crédito ao Setor Privado do Banco de Reserva da Austrália (Mensal) 0.6% nov. 2025 0.7% Mensal
Crédito para Habitação do Banco de Reserva da Austrália (Mensal) 0.6% nov. 2025 0.6% Mensal
Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Austrália 3.60% 3.60%
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial $​4.385 bilh out. 2025 $​3.707 bilh Mensal
Contribuição das Exportações Líquidas no PIB -0.1% 3 trim. 2025 0.1% Trimestral
Exportações (Mensal) 3.4% out. 2025 7.6% Mensal
Importações (Mensal) 2.0% out. 2025 1.8% Mensal
Transações Correntes $​-16.646 bilh 3 trim. 2025 $​-16.153 bilh Trimestral
Negócio Último Período Prévio Frequência
Alvarás de Construção (Mensal) -6.4% out. 2025 11.1% Mensal
Alvarás de Construção de Casas Particulares (Mensal) -2.1% out. 2025 3.2% Mensal
Confiança Empresarial NAB 6 dez. 2024 3 Mensal
Confiança Empresarial NAB -2 dez. 2024 -3 Mensal
Confiança Empresarial Trimestral NAB 2 3 trim. 2025 -1 Trimestral
Estoques das Empresas (Mensal) -0.9% 3 trim. 2025 0.1% Trimestral
Gastos Fábrica/Máquinas (Trimestral) 11.5% 3 trim. 2025 0.7% Trimestral
Gastos com Construção (Trimestral) 2.1% 3 trim. 2025 0.3% Trimestral
Gastos de Capital Privado (Trimestral) 6.4% 3 trim. 2025 0.4% Trimestral
Lucro Bruto de Empresas Antes dos Impostos (Trimestral) 0.4% 3 trim. 2025 1.5% Trimestral
Lucro Operacional Bruto de Empresas (Trimestral) 0.0% 3 trim. 2025 -2.6% Trimestral
Obras de Construção Concluídas (Trimestral) -0.7% 3 trim. 2025 2.9% Trimestral
PMI Composto S&P Global 52.6 nov. 2025 52.1 Mensal
Vendas de Veículos Motorizados Novos (Mensal) 4.5% dez. 2017 0.2% Mensal
Índice Industrial do AIG N/D nov. 2025 -11.2 Mensal
Índice Industrial do Grupo Industrial Australiano 44.7 nov. 2022 49.6 Mensal
Índice de Construção do AIG N/D nov. 2025 -7.1 Mensal
Índice de Construção do AIG (AIG) 48.2 nov. 2022 43.3 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 51.6 nov. 2025 49.7 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global 52.8 nov. 2025 52.5 Mensal
Índice de Manufatura do AIG N/D nov. 2025 -22.0 Mensal
Índice de Serviços do Grupo Industrial Australiano (AIG) 45.6 nov. 2022 47.7 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Confiança do Consumidor Westpac N/D dez. 2025 12.8% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 1.2% jun. 2025 0.5% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.3% 2 trim. 2025 0.1% Trimestral
Alojamento Último Período Prévio Frequência
Empréstimos de Investimento em Habitação (Mensal) 17.6% set. 2025 2.6% Mensal
Vendas de Casas Novas da HIA (Mensal) -69.4% jan. 2021 32.5% Mensal
Vendas de Casas Novas da HIA 12 meses (Mensal) 7.3% ago. 2019 -12.8% Mensal
mpréstimos Hipotecários (Mensal) 4.7% set. 2025 2.2% Mensal
Índice de Preços de Imóveis (Trimestral) 4.7% 4 trim. 2021 5.0% Trimestral