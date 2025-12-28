Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan (Michigan Current Conditions) mostra como os consumidores estadunidenses avaliam as condições econômicas atuais do país. Ele é calculado sobre uma base mensal através de levantamentos por telefone com pelo menos de 500 domicílios estadunidenses, realizados pela Universidade de Michigan, a fim de calcular este e mais quatro índices.

Para calcular o índice de condições atuais, são realizadas as seguintes perguntas:

Suas condições financeiras e as da sua família hoje se tornaram melhores, piores do que há um ano, ou não mudaram?

Você acha que agora é um bom momento para adquirir artigos de uso doméstico e grandes compras em geral?

As respostas a cada uma dessas questões são computadas subtraindo a porcentagem de respostas negativas da porcentagem de positivas, e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 100. Os valores resultantes são somados e divididos por 2,6424 (valor para o período de referência), e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 2 (constante para o ajuste da composição da amostra).

O índice de condições atuais da Universidade de Michigan permite avaliar a demanda de curto prazo do consumidor e, portanto, estimar a inflação e o crescimento econômico. O fato de o índice aumentar indica que as famílias dos EUA gastam dinheiro, a demanda aumenta, a atividade de consumo se expande, cresce a inflação e a economia como um todo. Por outro lado, a queda do índice pode ser um indicador importante de abrandamento econômico.

O crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação do dólar estadunidense.

Últimos valores: