EUA - Índice de Percepção Atual do Consumidor da Universidade de Michigan (University of Michigan United States Current Conditions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Universidade de Michigan (University of Michigan)
Setor:
Consumidor
Baixa 50.4 50.7
50.7
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
53.6
50.4
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan (Michigan Current Conditions) mostra como os consumidores estadunidenses avaliam as condições econômicas atuais do país. Ele é calculado sobre uma base mensal através de levantamentos por telefone com pelo menos de 500 domicílios estadunidenses, realizados pela Universidade de Michigan, a fim de calcular este e mais quatro índices.

Para calcular o índice de condições atuais, são realizadas as seguintes perguntas:

  • Suas condições financeiras e as da sua família hoje se tornaram melhores, piores do que há um ano, ou não mudaram?
  • Você acha que agora é um bom momento para adquirir artigos de uso doméstico e grandes compras em geral?

As respostas a cada uma dessas questões são computadas subtraindo a porcentagem de respostas negativas da porcentagem de positivas, e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 100. Os valores resultantes são somados e divididos por 2,6424 (valor para o período de referência), e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 2 (constante para o ajuste da composição da amostra).

O índice de condições atuais da Universidade de Michigan permite avaliar a demanda de curto prazo do consumidor e, portanto, estimar a inflação e o crescimento econômico. O fato de o índice aumentar indica que as famílias dos EUA gastam dinheiro, a demanda aumenta, a atividade de consumo se expande, cresce a inflação e a economia como um todo. Por outro lado, a queda do índice pode ser um indicador importante de abrandamento econômico.

O crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação do dólar estadunidense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Percepção Atual do Consumidor da Universidade de Michigan (University of Michigan United States Current Conditions)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
50.4
50.7
50.7
dez. 2025 prelim.
50.7
50.6
51.1
nov. 2025
51.1
52.3
52.3
nov. 2025 prelim.
52.3
61.3
58.6
out. 2025
58.6
61.0
61.0
out. 2025 prelim.
61.0
58.8
60.4
set. 2025
60.4
61.2
61.2
set. 2025 prelim.
61.2
61.3
61.7
ago. 2025
61.7
60.9
60.9
ago. 2025 prelim.
60.9
67.9
68.0
jul. 2025
68.0
66.8
66.8
jul. 2025 prelim.
66.8
61.1
64.8
jun. 2025
64.8
63.7
63.7
jun. 2025 prelim.
63.7
62.2
58.9
mai. 2025
58.9
57.6
57.6
mai. 2025 prelim.
57.6
57.4
59.8
abr. 2025
59.8
56.5
56.5
abr. 2025 prelim.
56.5
62.9
63.8
mar. 2025
63.8
63.5
63.5
mar. 2025 prelim.
63.5
72.3
65.7
fev. 2025
65.7
68.7
68.7
fev. 2025 prelim.
68.7
76.4
74.0
jan. 2025
74.0
77.9
77.9
jan. 2025 prelim.
77.9
77.6
75.1
dez. 2024
75.1
77.7
77.7
dez. 2024 prelim.
77.7
65.7
63.9
nov. 2024
63.9
64.4
64.4
nov. 2024 prelim.
64.4
63.0
64.9
out. 2024
64.9
62.7
62.7
out. 2024 prelim.
62.7
64.8
63.3
set. 2024
63.3
62.9
62.9
set. 2024 prelim.
62.9
61.6
61.3
ago. 2024
61.3
60.9
60.9
ago. 2024 prelim.
60.9
61.9
62.7
jul. 2024
62.7
64.1
64.1
jul. 2024 prelim.
64.1
69.2
65.9
jun. 2024
65.9
62.5
62.5
jun. 2024 prelim.
62.5
67.1
69.6
mai. 2024
69.6
68.8
68.8
mai. 2024 prelim.
68.8
76.3
79.0
abr. 2024
79.0
79.3
79.3
abr. 2024 prelim.
79.3
84.0
82.5
mar. 2024
82.5
79.4
79.4
mar. 2024 prelim.
79.4
75.3
79.4
fev. 2024
79.4
81.5
81.5
fev. 2024 prelim.
81.5
83.1
81.9
jan. 2024
81.9
83.3
83.3
jan. 2024 prelim.
83.3
76.2
73.3
dez. 2023
73.3
74.0
74.0
dez. 2023 prelim.
74.0
67.4
68.3
123456
