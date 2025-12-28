Calendário Econômico
EUA - Índice de Percepção Atual do Consumidor da Universidade de Michigan (University of Michigan United States Current Conditions)
|Baixa
|50.4
|50.7
|
50.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|53.6
|
50.4
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan (Michigan Current Conditions) mostra como os consumidores estadunidenses avaliam as condições econômicas atuais do país. Ele é calculado sobre uma base mensal através de levantamentos por telefone com pelo menos de 500 domicílios estadunidenses, realizados pela Universidade de Michigan, a fim de calcular este e mais quatro índices.
Para calcular o índice de condições atuais, são realizadas as seguintes perguntas:
- Suas condições financeiras e as da sua família hoje se tornaram melhores, piores do que há um ano, ou não mudaram?
- Você acha que agora é um bom momento para adquirir artigos de uso doméstico e grandes compras em geral?
As respostas a cada uma dessas questões são computadas subtraindo a porcentagem de respostas negativas da porcentagem de positivas, e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 100. Os valores resultantes são somados e divididos por 2,6424 (valor para o período de referência), e, em seguida, ao valor resultante é adicionado 2 (constante para o ajuste da composição da amostra).
O índice de condições atuais da Universidade de Michigan permite avaliar a demanda de curto prazo do consumidor e, portanto, estimar a inflação e o crescimento econômico. O fato de o índice aumentar indica que as famílias dos EUA gastam dinheiro, a demanda aumenta, a atividade de consumo se expande, cresce a inflação e a economia como um todo. Por outro lado, a queda do índice pode ser um indicador importante de abrandamento econômico.
O crescimento do índice pode ter um impacto positivo na cotação do dólar estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Percepção Atual do Consumidor da Universidade de Michigan (University of Michigan United States Current Conditions)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
