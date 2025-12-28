A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) representa a porcentagem de desempregados em relação à população economicamente ativa do México. Ao calcular o indicador, é aplicado ajuste sazonal. A queda no valor do indicador significa um aumento no poder de compra da população, o que pode afetar positivamente as cotações do peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Taxa de Desemprego (Mexico Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).