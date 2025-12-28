O Núcleo do Índice de Preços ao Produtor Produtos Acabados - Anual - (Core Producer Price Index (PPI) Output y/y) mede a alteração no valor médio - recebido pelos fabricantes britânicos - da venda de bens no mercado interno e externo, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Além do custo de produção (mão de obra, matérias-primas, manutenção da empresa), o preço de produtos acabados também inclui as margens dos produtores, os juros sobre empréstimos, os custos de manutenção/aluguel de instalações e de edifícios. Os preços para o cálculo do índice são obtidos sem considerar o IVA, mas incluem os impostos sobre cigarros, tabaco, álcool e produtos petrolíferos.

Devido à sua alta volatilidade, o cálculo exclui os preços de alimentos, álcool, tabaco e produtos refinados. O resto das mercadorias é dividido em grupos principais:

vestuário, têxteis e couro;

papel e produtos impressos;

produtos da indústria química e farmacêutica;

metais, máquinas e equipamentos;

computadores, ótica, aparelhos elétricos;

equipamento de transporte;

outros produtos industriais.

As mercadorias dessas categorias são agrupadas numa cesta de produtos cujos preços são coletados mensalmente por meio de uma pesquisa com a amostra de produtores. O índice é calculado, numa base de média ponderada, em relação ao período base - 2010. O valor do índice em 2010 é de 100. Os pesos são atualizados a cada 5 anos.

O índice de preços ao produtor reflete o preço dos bens na produção e caracteriza a inflação do ponto de vista dos produtores. Assim, ele precede aos dados da inflação ao consumidor. O crescimento do indicador geralmente afeta favoravelmente nas cotações da libra esterlina.

Últimos valores: