A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete os volumes mensais de produção no setor industrial. Os dados são publicados pelo Ministério do Comércio e Economia da Indústria. O índice reflete a mudança nos volumes de produção do setor industrial do país no mês de referência em comparação com o mês anterior. O relatório reflete dados de todos os setores manufatureiros do Japão, incluindo indústria, mineração e energia.

O índice abrange a produção, entrega e armazenamento de bens industriais em locais de produção domésticos e também reflete o estado atual da produção de equipamentos industriais e as tendências nas capacidades de produção de vários equipamentos.

A produção industrial é um dos principais indicadores da economia japonesa, já que o PIB do Japão depende muito das exportações de manufaturados. O crescimento da produção industrial pode afetar favoravelmente as cotações do iene japonês. Além disso, o plano de produção para o próximo mês permite ter uma idéia rápida das tendências nas atividades de produção.

Últimos valores: