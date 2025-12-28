Calendário Econômico
Japão - Produção Industrial (Mensal) (Japan Industrial Production m/m)
A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete os volumes mensais de produção no setor industrial. Os dados são publicados pelo Ministério do Comércio e Economia da Indústria. O índice reflete a mudança nos volumes de produção do setor industrial do país no mês de referência em comparação com o mês anterior. O relatório reflete dados de todos os setores manufatureiros do Japão, incluindo indústria, mineração e energia.
O índice abrange a produção, entrega e armazenamento de bens industriais em locais de produção domésticos e também reflete o estado atual da produção de equipamentos industriais e as tendências nas capacidades de produção de vários equipamentos.
A produção industrial é um dos principais indicadores da economia japonesa, já que o PIB do Japão depende muito das exportações de manufaturados. O crescimento da produção industrial pode afetar favoravelmente as cotações do iene japonês. Além disso, o plano de produção para o próximo mês permite ter uma idéia rápida das tendências nas atividades de produção.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Produção Industrial (Mensal) (Japan Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
