Japão - Produção Industrial (Mensal) (Japan Industrial Production m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Setor:
Negócio
Moderada N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) reflete os volumes mensais de produção no setor industrial. Os dados são publicados pelo Ministério do Comércio e Economia da Indústria. O índice reflete a mudança nos volumes de produção do setor industrial do país no mês de referência em comparação com o mês anterior. O relatório reflete dados de todos os setores manufatureiros do Japão, incluindo indústria, mineração e energia.

O índice abrange a produção, entrega e armazenamento de bens industriais em locais de produção domésticos e também reflete o estado atual da produção de equipamentos industriais e as tendências nas capacidades de produção de vários equipamentos.

A produção industrial é um dos principais indicadores da economia japonesa, já que o PIB do Japão depende muito das exportações de manufaturados. O crescimento da produção industrial pode afetar favoravelmente as cotações do iene japonês. Além disso, o plano de produção para o próximo mês permite ter uma idéia rápida das tendências nas atividades de produção.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Produção Industrial (Mensal) (Japan Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025 prelim.
N/D
out. 2025
N/D
out. 2025 prelim.
N/D
1.6%
2.6%
set. 2025
2.6%
2.2%
2.2%
set. 2025 prelim.
2.2%
-0.4%
-1.5%
ago. 2025
-1.5%
-1.2%
-1.2%
ago. 2025 prelim.
-1.2%
-0.8%
-1.2%
jul. 2025
-1.2%
-1.6%
-1.6%
jul. 2025 prelim.
-1.6%
0.9%
2.1%
jun. 2025
2.1%
1.7%
1.7%
jun. 2025 prelim.
1.7%
0.4%
-0.1%
mai. 2025
-0.1%
0.5%
0.5%
mai. 2025 prelim.
0.5%
0.6%
-1.1%
abr. 2025
-1.1%
-0.9%
-0.9%
abr. 2025 prelim.
-0.9%
-0.6%
0.2%
mar. 2025
0.2%
-1.1%
-1.1%
mar. 2025 prelim.
-1.1%
1.2%
2.3%
fev. 2025
2.3%
2.5%
2.5%
fev. 2025 prelim.
2.5%
-1.2%
-1.1%
jan. 2025
-1.1%
-1.1%
-1.1%
jan. 2025 prelim.
-1.1%
-4.7%
-0.2%
dez. 2024
-0.2%
0.3%
0.3%
dez. 2024 prelim.
0.3%
1.6%
-2.2%
nov. 2024
-2.2%
-2.3%
-2.3%
nov. 2024 prelim.
-2.3%
1.3%
2.8%
out. 2024
2.8%
3.0%
3.0%
out. 2024 prelim.
3.0%
-1.9%
1.6%
set. 2024
1.6%
1.4%
1.4%
set. 2024 prelim.
1.4%
-0.3%
-3.3%
ago. 2024
-3.3%
-3.3%
-3.3%
ago. 2024 prelim.
-3.3%
-0.3%
3.1%
jul. 2024
3.1%
2.8%
2.8%
jul. 2024 prelim.
2.8%
0.1%
-4.2%
jun. 2024
-4.2%
-3.6%
-3.6%
jun. 2024 prelim.
-3.6%
3.6%
mai. 2024
3.6%
-0.9%
mai. 2024 prelim.
2.8%
-0.9%
abr. 2024
-0.9%
4.4%
abr. 2024 prelim.
-0.1%
4.4%
mar. 2024
4.4%
3.8%
mar. 2024 prelim.
3.8%
-0.6%
fev. 2024
-0.6%
-6.7%
fev. 2024 prelim.
-0.1%
-6.7%
jan. 2024
-6.7%
1.2%
jan. 2024 prelim.
-7.5%
1.4%
dez. 2023
1.4%
-0.9%
dez. 2023 prelim.
1.8%
-0.9%
nov. 2023
-0.9%
1.3%
nov. 2023 prelim.
-0.9%
-1.2%
1.3%
out. 2023
1.3%
1.0%
1.0%
