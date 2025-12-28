CalendárioSeções

Reino Unido - Índice de Preços ao Consumidor inclusivo dos Custos de Habitação dos Ocupantes Proprietários (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Preços
Baixa 138.9
138.9
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
138.9
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor Incluindo Custos de Habitação dos Proprietários-ocupantes (CPIH) reflete a mudança nos preços de bens e serviços do ponto de vista do consumidor como uma porcentagem no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias. Diferentemente do índice tradicional de preços ao consumidor, seu cálculo inclui as despesas das famílias com custos de habitação. CPI é um indicador chave da demanda do consumidor e da inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações da libra.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
138.9
138.9
jul. 2025
138.5
138.4
jun. 2025
138.4
138.0
fev. 2025
135.6
135.1
dez. 2024
135.1
134.6
nov. 2024
134.6
134.3
set. 2024
133.5
133.4
jun. 2024
133.0
132.7
mai. 2024
132.7
132.2
mar. 2024
131.6
130.8
fev. 2024
130.8
130.0
jan. 2024
130.0
130.5
dez. 2023
130.5
130.0
nov. 2023
130.0
130.2
out. 2023
130.2
130.1
set. 2023
130.1
129.4
ago. 2023
129.4
129.0
jul. 2023
129.0
129.4
jun. 2023
129.4
129.1
mai. 2023
129.1
128.3
abr. 2023
128.3
126.8
mar. 2023
126.8
126.0
fev. 2023
126.0
124.8
jan. 2023
124.8
125.3
dez. 2022
125.3
124.8
nov. 2022
124.8
124.3
out. 2022
124.3
122.3
set. 2022
122.3
121.8
ago. 2022
121.8
121.2
jul. 2022
121.2
120.5
jun. 2022
120.5
119.7
mai. 2022
119.7
119.0
abr. 2022
119.0
116.5
mar. 2022
116.5
115.4
fev. 2022
115.4
114.6
jan. 2022
114.6
114.7
dez. 2021
114.7
114.1
nov. 2021
114.1
113.4
out. 2021
113.4
112.4
set. 2021
112.4
112.1
ago. 2021
112.1
111.4
jul. 2021
111.4
111.4
jun. 2021
111.4
111.0
mai. 2021
111.0
110.4
abr. 2021
110.4
109.7
mar. 2021
109.7
109.4
fev. 2021
109.4
109.3
jan. 2021
109.3
109.4
dez. 2020
109.4
109.1
nov. 2020
109.1
109.2
