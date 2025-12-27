CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

China - Produção Industrial Acumuladas no Ano (Anual) (China Industrial Production Year to Date y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Escritório Nacional de Estatísticas (National Bureau of Statistics)
Setor:
Negócio
Moderada 6.0%
6.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Produção Industrial Acumulada no Ano - Anual - (Industrial Production YTD y/y) reflete o ritmo de crescimento do valor agregado dos produtos da indústria na China, produzidas desde o início do ano civil em comparação com o mesmo período do ano anterior. O cálculo do indicador leva em conta os dados recebidos de empresas cuja receita anual começa a partir de 20 milhões de yuans. O crescimento da produção industrial tem um efeito favorável sobre o PIB do país. Logo, um aumento no índice pode ter um efeito positivo sobre o yuan.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Produção Industrial Acumuladas no Ano (Anual) (China Industrial Production Year to Date y/y)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
6.0%
6.1%
out. 2025
6.1%
6.2%
set. 2025
6.2%
6.2%
ago. 2025
6.2%
6.3%
jul. 2025
6.3%
6.4%
jun. 2025
6.4%
6.3%
mai. 2025
6.3%
6.4%
abr. 2025
6.4%
6.5%
mar. 2025
6.5%
5.9%
fev. 2025
5.9%
5.8%
dez. 2024
5.8%
5.8%
nov. 2024
5.8%
5.8%
out. 2024
5.8%
5.8%
set. 2024
5.8%
5.8%
ago. 2024
5.8%
5.9%
jul. 2024
5.9%
6.0%
jun. 2024
6.0%
6.2%
mai. 2024
6.2%
6.3%
abr. 2024
6.3%
6.1%
mar. 2024
6.1%
7.0%
fev. 2024
7.0%
4.6%
dez. 2023
4.6%
4.3%
nov. 2023
4.3%
4.1%
out. 2023
4.1%
4.0%
set. 2023
4.0%
3.9%
ago. 2023
3.9%
3.8%
jul. 2023
3.8%
3.8%
jun. 2023
3.8%
3.6%
mai. 2023
3.6%
3.6%
abr. 2023
3.6%
3.0%
mar. 2023
3.0%
2.4%
fev. 2023
2.4%
3.6%
dez. 2022
3.6%
3.8%
nov. 2022
3.8%
4.0%
out. 2022
4.0%
3.9%
set. 2022
3.9%
3.6%
ago. 2022
3.6%
3.5%
jul. 2022
3.5%
3.4%
jun. 2022
3.4%
3.3%
mai. 2022
3.3%
4.0%
abr. 2022
4.0%
6.5%
mar. 2022
6.5%
7.5%
fev. 2022
7.5%
9.6%
dez. 2021
9.6%
10.1%
nov. 2021
10.1%
10.9%
out. 2021
10.9%
11.8%
set. 2021
11.8%
13.1%
ago. 2021
13.1%
14.4%
jul. 2021
14.4%
15.9%
jun. 2021
15.9%
17.8%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido