Calendário Econômico
China - Produção Industrial Acumuladas no Ano (Anual) (China Industrial Production Year to Date y/y)
|Moderada
|6.0%
|
6.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção Industrial Acumulada no Ano - Anual - (Industrial Production YTD y/y) reflete o ritmo de crescimento do valor agregado dos produtos da indústria na China, produzidas desde o início do ano civil em comparação com o mesmo período do ano anterior. O cálculo do indicador leva em conta os dados recebidos de empresas cuja receita anual começa a partir de 20 milhões de yuans. O crescimento da produção industrial tem um efeito favorável sobre o PIB do país. Logo, um aumento no índice pode ter um efeito positivo sobre o yuan.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Produção Industrial Acumuladas no Ano (Anual) (China Industrial Production Year to Date y/y)".
