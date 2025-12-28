A Produção de Ouro - Anual - (Gold Production y/y) mostra a mudança no volume físico de produção da indústria de mineração de ouro na África do Sul no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Todo mês, o Escritório de Estatística da África do Sul publica índices de mineração e vendas com base nos dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Minerais e Energia. Para obter informações sobre mineração, o Departamento entrevista empresas de mineração registradas na África do Sul.

A África do Sul está entre os cinco líderes em mineração de ouro, embora a curva de produção esteja em declínio nos últimos anos. Um recorde de mineração foi estabelecido em 1970, nesse momento foram extraídas 1 000 toneladas de ouro.

A mineração de ouro é um setor importante da economia da República da África do Sul, que contribui significativamente para o PIB do país e serve como uma importante fonte de emprego. Os dados de mineração de ouro são usados para estimar o PIB e seus componentes, que, por sua vez, são usados para monitorar as políticas governamentais. O aumento da produção de ouro é favorável para a economia da região e pode ter um impacto positivo na cotação da moeda nacional.

Últimos valores: