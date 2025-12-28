CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

África do Sul - Produção de Ouro (Anual) (South Africa Gold Production y/y)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Estatísticas da África do Sul (Statistics South Africa)
Setor:
Negócio
Baixa -1.2% 6.1%
5.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.3%
-1.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Produção de Ouro - Anual - (Gold Production y/y) mostra a mudança no volume físico de produção da indústria de mineração de ouro na África do Sul no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Todo mês, o Escritório de Estatística da África do Sul publica índices de mineração e vendas com base nos dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Minerais e Energia. Para obter informações sobre mineração, o Departamento entrevista empresas de mineração registradas na África do Sul.

A África do Sul está entre os cinco líderes em mineração de ouro, embora a curva de produção esteja em declínio nos últimos anos. Um recorde de mineração foi estabelecido em 1970, nesse momento foram extraídas 1 000 toneladas de ouro.

A mineração de ouro é um setor importante da economia da República da África do Sul, que contribui significativamente para o PIB do país e serve como uma importante fonte de emprego. Os dados de mineração de ouro são usados para estimar o PIB e seus componentes, que, por sua vez, são usados para monitorar as políticas governamentais. O aumento da produção de ouro é favorável para a economia da região e pode ter um impacto positivo na cotação da moeda nacional.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Produção de Ouro (Anual) (South Africa Gold Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-1.2%
6.1%
5.9%
set. 2025
5.9%
1.5%
-3.6%
ago. 2025
-3.6%
-2.0%
-0.4%
jul. 2025
-0.4%
-3.2%
2.9%
jun. 2025
3.1%
-4.0%
1.5%
mai. 2025
1.5%
-4.8%
-2.5%
abr. 2025
-2.5%
-5.1%
-11.1%
mar. 2025
-11.1%
-4.6%
-7.6%
fev. 2025
-7.6%
-4.4%
1.0%
jan. 2025
1.0%
-0.2%
-8.4%
dez. 2024
-8.4%
-4.6%
-11.5%
nov. 2024
-11.5%
1.8%
-3.4%
out. 2024
-3.4%
-8.3%
-3.7%
set. 2024
-3.7%
0.3%
-4.6%
ago. 2024
-4.6%
-3.5%
jul. 2024
-3.5%
-12.6%
jun. 2024
-12.6%
-9.0%
mai. 2024
-9.0%
-1.7%
abr. 2024
-1.7%
-4.5%
mar. 2024
-4.5%
-9.7%
-5.0%
fev. 2024
-3.6%
-19.2%
-12.7%
jan. 2024
-12.7%
-9.7%
-3.6%
dez. 2023
-3.4%
-2.0%
-2.9%
nov. 2023
-3.0%
1.4%
2.2%
out. 2023
2.2%
11.7%
-0.2%
set. 2023
-0.1%
14.0%
0.5%
ago. 2023
0.6%
15.8%
8.5%
jul. 2023
12.9%
15.3%
28.5%
jun. 2023
28.5%
4.8%
27.9%
mai. 2023
27.3%
-1.1%
27.4%
abr. 2023
27.4%
-2.9%
21.6%
mar. 2023
21.6%
-4.7%
1.5%
fev. 2023
1.7%
-6.8%
5.2%
jan. 2023
3.7%
-9.4%
-3.3%
dez. 2022
-3.3%
-12.4%
-4.6%
nov. 2022
-4.6%
-15.9%
-6.6%
out. 2022
-6.3%
-20.2%
-12.7%
set. 2022
-12.4%
-25.3%
-17.1%
ago. 2022
-17.4%
-31.2%
-19.1%
jul. 2022
-19.7%
1.9%
-28.7%
jun. 2022
-28.6%
3.7%
-28.1%
mai. 2022
-28.3%
6.0%
-27.8%
abr. 2022
-27.8%
8.6%
-25.7%
mar. 2022
-25.6%
11.1%
-9.3%
fev. 2022
-9.3%
12.6%
7.2%
jan. 2022
7.0%
14.7%
-15.3%
dez. 2021
-15.3%
18.5%
-0.7%
nov. 2021
-0.7%
22.1%
-3.7%
out. 2021
-3.5%
26.5%
-5.6%
set. 2021
-6.9%
27.8%
17.7%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido