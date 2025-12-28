Calendário Econômico
África do Sul - Produção de Ouro (Anual) (South Africa Gold Production y/y)
|Baixa
|-1.2%
|6.1%
|
5.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.3%
|
-1.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção de Ouro - Anual - (Gold Production y/y) mostra a mudança no volume físico de produção da indústria de mineração de ouro na África do Sul no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
Todo mês, o Escritório de Estatística da África do Sul publica índices de mineração e vendas com base nos dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Minerais e Energia. Para obter informações sobre mineração, o Departamento entrevista empresas de mineração registradas na África do Sul.
A África do Sul está entre os cinco líderes em mineração de ouro, embora a curva de produção esteja em declínio nos últimos anos. Um recorde de mineração foi estabelecido em 1970, nesse momento foram extraídas 1 000 toneladas de ouro.
A mineração de ouro é um setor importante da economia da República da África do Sul, que contribui significativamente para o PIB do país e serve como uma importante fonte de emprego. Os dados de mineração de ouro são usados para estimar o PIB e seus componentes, que, por sua vez, são usados para monitorar as políticas governamentais. O aumento da produção de ouro é favorável para a economia da região e pode ter um impacto positivo na cotação da moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Produção de Ouro (Anual) (South Africa Gold Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
