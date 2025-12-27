CalendárioSeções

Índice de Preços ao Produto Industrial (IPPI) no Canadá (Mensal) (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Preços
Baixa 0.9% 0.5%
1.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.2%
0.9%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Produto Industrial no Canadá - Mensal - (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m) reflete a variação nos preços das principais mercadorias vendidas pelos fabricantes no Canadá no mês de referência em comparação com o mês anterior. Nos cálculos, são utilizados preços no produtor, não em vendedores varejistas. O cálculo não leva em conta todos os impostos indiretos (por exemplo, impostos sobre vendas) e o preço dos serviços de transporte para a expedição de produtos a partir da planta.

Os dados sobre os preços de envio são coletados principalmente (em 90%) usando uma pesquisa eletrônica direcionada a uma amostra de aproximadamente 1 100 empresas. A amostra é feita considerando a classificação das empresas por tamanho e por produto. A lista de produtos é revisada a cada cinco anos, porque alguns grupos de commodities se desenvolvem rapidamente, enquanto outros, pelo contrário, perdem relevância. Cerca de 10% dos dados para o cálculo do índice são coletados de outras fontes (além da pesquisa principal), podendo ser estatísticas coletadas por outras agências governamentais, dados de outros indicadores econômicos, etc.

O indicador é considerado um dos indicadores mais importantes da saúde da economia canadense. Ele mede o movimento de preços de produtos manufacturados produzidos no Canadá, destinados tanto ao consumo interno quanto à exportação. Por isso, ele descreve completamente a economia do setor manufatureiro no Canadá. Este índice também é usado para calcular o PIB real do país.

O crescimento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Produto Industrial (IPPI) no Canadá (Mensal) (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.9%
0.5%
1.7%
out. 2025
1.5%
0.7%
1.0%
set. 2025
0.8%
1.0%
0.2%
ago. 2025
0.5%
0.6%
0.7%
jul. 2025
0.7%
0.3%
0.5%
jun. 2025
0.4%
0.0%
-0.5%
mai. 2025
-0.5%
0.3%
-0.8%
abr. 2025
-0.8%
0.2%
0.3%
mar. 2025
0.5%
0.1%
0.6%
fev. 2025
0.4%
0.3%
1.4%
jan. 2025
1.6%
0.2%
0.4%
dez. 2024
0.2%
1.2%
0.6%
nov. 2024
0.6%
1.5%
1.2%
out. 2024
1.2%
-0.8%
-0.8%
set. 2024
-0.6%
0.3%
-0.9%
ago. 2024
-0.8%
-0.5%
-0.1%
jul. 2024
0.0%
-0.4%
-0.1%
jun. 2024
0.0%
0.3%
0.2%
mai. 2024
0.0%
1.3%
1.4%
abr. 2024
1.5%
0.5%
0.9%
mar. 2024
0.8%
0.2%
1.1%
fev. 2024
0.7%
-0.2%
-0.1%
jan. 2024
-0.1%
-0.1%
-1.6%
dez. 2023
-1.5%
0.0%
-0.3%
nov. 2023
-0.4%
-0.3%
-0.9%
out. 2023
-1.0%
0.8%
0.4%
set. 2023
0.4%
0.9%
1.9%
ago. 2023
1.3%
1.1%
-0.1%
jul. 2023
0.4%
-2.3%
-0.6%
jun. 2023
-0.6%
0.3%
-0.6%
mai. 2023
-1.0%
1.4%
-0.6%
abr. 2023
-0.2%
-2.4%
-0.1%
mar. 2023
0.1%
1.6%
-0.6%
fev. 2023
-0.8%
1.6%
0.3%
jan. 2023
0.4%
-0.8%
-0.9%
dez. 2022
-1.1%
1.1%
-0.5%
nov. 2022
-0.4%
3.0%
2.4%
out. 2022
2.4%
0.5%
0.0%
set. 2022
0.1%
-2.0%
-1.6%
ago. 2022
-1.2%
-2.7%
-2.5%
jul. 2022
-2.1%
1.0%
-0.8%
jun. 2022
-1.1%
2.6%
1.8%
mai. 2022
1.7%
2.7%
0.8%
abr. 2022
0.8%
3.1%
3.4%
mar. 2022
4.0%
1.7%
2.6%
fev. 2022
3.1%
1.2%
2.5%
jan. 2022
3.0%
0.4%
0.5%
dez. 2021
0.7%
0.2%
0.1%
nov. 2021
0.8%
0.2%
1.6%
out. 2021
1.3%
0.3%
1.2%
