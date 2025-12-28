Calendário Econômico
Índice de Preços no Varejo no Reino Unido (Mensal) (United Kingdom Retail Price Index (RPI) m/m)
|Baixa
|-0.4%
|0.4%
|
0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.2%
|
-0.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços no Varejo - Mensal - (Retail Price Index (RPI) m/m) reflete a variação dos preços para as principais despesas das famílias no mês de referência em comparação com o mês anterior.
O índice de preços no varejo é uma medida da inflação no país, estimada pela cesta de bens de consumo. Ela inclui comida, roupa, combustível para motor e outros bens e serviços.
A cesta de produtos e serviços é revisada pelo menos uma vez por ano, dependendo das atuais mudanças econômicas, tecnológicas e culturais do país. Um conjunto fixo de pesos é aplicado às mudanças nos preços de cada item da lista (quanto ao orçamento familiar típico, a importância de cada um dos componentes da cesta é refletida sobre impacto sobre o índice final). Se uma determinada marca de produtos desaparece do estoque das lojas, para preservar a representatividade é escolhida a marca mais próxima quanto ao preço e à qualidade.
Em contraste com o índice de preços ao consumidor, que leva em conta apenas o custo do aluguel, o índice de preços no varejo inclui as seguintes despesas com habitação: impostos, amortização de imóveis, seguros de imóveis, serviços públicos e impostos do governo na compra de casas. O cálculo também inclui o pagamento das juros sobre empréstimos hipotecários. Portanto, a dinâmica do índice de preços no varejo depende fortemente da situação do mercado imobiliário e do estado do setor hipotecário.
Ao contrário do CPI, que usa a média geométrica, o RPI – a média aritmética entre o preço antigo e o novo. Como resultado, o RPI sempre dá números mais altos de inflação, quer dizer, na prática, o RPI cresce anualmente em média 1,2 pontos percentuais acima do CPI.
O crescimento do índice de preços no varejo indica um aumento da inflação no país. Isso pode ter um efeito favorável nas cotações da libra esterlina.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços no Varejo no Reino Unido (Mensal) (United Kingdom Retail Price Index (RPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
