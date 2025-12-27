Calendário Econômico
China - Investimento em Ativos Fixos (China Fixed Asset Investment y/y)
|Moderada
|-2.6%
|-2.5%
|
-1.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Investimento em Ativos Fixos - Anual - (Fixed Asset Investment y/y) reflete a dinâmica da mudança no número de fundos investidos em ativos fixos de empresas chinesas (excluindo empresas agrícolas), no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo do indicador leva em conta apenas projetos de investimento no valor de 500 000 yuans ou mais.
Os investimentos em ativos fixos pressupõem toda a atividade para a geração de meios básicos de produção em termos monetários. O indicador inclui investimentos de todas as fontes: fundos públicos, investidores privados, investidores estrangeiros em empresas chinesas, etc. Além disso, o cálculo leva em consideração os investimentos em empresas de todas as formas de propriedade aceitas na China.
Os investimentos em ativos fixos em todo o país estão divididos em quatro grupos principais:
- projetos de investimento de construção;
- investimento em inovação (inclui a compra e instalação de novos equipamentos, a introdução de novas tecnologias, projetos de reconstrução e modernização de empresas, etc.);
- investimento em desenvolvimento imobiliário (incluindo construção de novos edifícios residenciais e administrativos, gestão das águas residuais, eletricidade e outras instalações, outros projetos de infra-estrutura);
- e outros investimentos em ativos fixos (projetos de jazida e seus serviços, ampliação de projetos de empresas de mineração, projetos de reconstrução de rodovias, projetos de armazenagem, etc.).
Investimentos em ativos fixos são os principais meios de reprodução social de fundos de investimento. Com a ajuda da construção e aquisição de ativos fixos, modernas tecnologias e equipamentos são incorporados na economia nacional, permitindo aumentar os volumes de produção e reduzir custos.
Além disso, o crescimento dos investimentos em ativos fixos permite prever o crescimento da atividade econômica do país e caracteriza positivamente o nível atual de atividade empresarial. Portanto, um aumento no número de investimentos em ativos fixos pode ter um efeito benéfico sobre as cotações do yuan.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Investimento em Ativos Fixos (China Fixed Asset Investment y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
