A Taxa de Participação na Força de Trabalho na Austrália (Participation Rate) consiste na porcentagem de pessoas em idade de trabalhar, quer empregadas quer em busca ativa de trabalho, em relação ao número total de pessoas em idade ativa (15 anos ou mais).

O indicador é considerado como uma medida da parte ativa de toda a força de trabalho no país. Por exemplo, durante as recessões econômicas, muitos trabalhadores ficam desapontados com o mercado e param de procurar emprego, o que os exclui da população economicamente ativa. A estatística confirma esta lógica, isto é, durante uma recessão, a faixa da população economicamente ativa é consideravelmente reduzida. Além disso, a população economicamente ativa não inclui donas de casa, pensionistas e outras categorias de pessoas que não trabalham por vontade própria ou devido a certas circunstâncias.

O indicador é normalmente analisado juntamente com a taxa de desemprego, uma vez que as pessoas classificadas como desempregadas podem ou não ser participantes ativas do mercado de trabalho. Adicionalmente, mesmo sem emprego, elas podem ter renda e estar envolvidas nos processos econômicos. Por exemplo, os aposentados que gastam suas poupanças ou estagiários melhorando suas competências para o futuro do mercado de trabalho.

Não apenas a saúde geral da economia, mas também as mudanças estruturais na sociedade podem levar a diminuição na taxa de participação. Assim, por exemplo, o aumento na taxa de natalidade leva a uma diminuição no número de mulheres que trabalham.

As interpretações paralelas da taxa de participação e desemprego ajudam a compreender melhor a tendência geral do emprego na economia.

