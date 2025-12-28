A Média de Pedidos de Seguro-Desemprego - 4 Semanas - (Initial Jobless Claims 4-Week Average) reflete o número de pessoas que, pela primeira vez, se dirigiram às autoridades do Estado com o intuito de receber um seguro desemprego, ao longo das últimas 4 semanas. Em outras palavras, o indicador reflete quantas pessoas perderam seus empregos durante o período do relatório.

Este critério é utilizado para avaliar o estado do mercado de trabalho e a saúde geral da economia. Como o fluxo de dados semanal mostra maior volatilidade de dados, são os valores médios para o mês que se usam nas interpretações deste parâmetro. Volatilidade pode ser causada por uma variedade de fatores. Por exemplo, a redução da semana de trabalho (durante feriados ou férias) torna menor o número de pedidos (um ou alguns dias), assim, seu número será diminuído em comparação com uma semana de trabalho completa.

O crescimento sistemático do indicador suavizado indica um enfraquecimento do mercado de trabalho, o aumento do desemprego. Como regra geral, o aumento dos pedidos de subsídio de desemprego é registado antes da economia entrar em recessão (e vice-versa, uma diminuição deste indicador começa antes de ser registrada a recuperação econômica). Por isso, o indicador é considerado um dos principais indicadores da saúde do sistema econômico.

Além disso, o Fed orienta sua decisão sobre as taxas de juros em grande parte graças ao mercado de trabalho. Portanto, o aumento do número de pedidos de subsídio de desemprego, durante vários meses consecutivos, afetar negativamente as cotações do dólar.

