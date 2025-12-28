CalendárioSeções

EUA - Média Móvel das Últimas 4 Semanas de Pedidos de Seguro-Desemprego (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (United States Department of Labor)
Setor:
Trabalho
Baixa 216.750 mil 220.796 mil
217.500 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
220.018 mil
216.750 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Média de Pedidos de Seguro-Desemprego - 4 Semanas - (Initial Jobless Claims 4-Week Average) reflete o número de pessoas que, pela primeira vez, se dirigiram às autoridades do Estado com o intuito de receber um seguro desemprego, ao longo das últimas 4 semanas. Em outras palavras, o indicador reflete quantas pessoas perderam seus empregos durante o período do relatório.

Este critério é utilizado para avaliar o estado do mercado de trabalho e a saúde geral da economia. Como o fluxo de dados semanal mostra maior volatilidade de dados, são os valores médios para o mês que se usam nas interpretações deste parâmetro. Volatilidade pode ser causada por uma variedade de fatores. Por exemplo, a redução da semana de trabalho (durante feriados ou férias) torna menor o número de pedidos (um ou alguns dias), assim, seu número será diminuído em comparação com uma semana de trabalho completa.

O crescimento sistemático do indicador suavizado indica um enfraquecimento do mercado de trabalho, o aumento do desemprego. Como regra geral, o aumento dos pedidos de subsídio de desemprego é registado antes da economia entrar em recessão (e vice-versa, uma diminuição deste indicador começa antes de ser registrada a recuperação econômica). Por isso, o indicador é considerado um dos principais indicadores da saúde do sistema econômico.

Além disso, o Fed orienta sua decisão sobre as taxas de juros em grande parte graças ao mercado de trabalho. Portanto, o aumento do número de pedidos de subsídio de desemprego, durante vários meses consecutivos, afetar negativamente as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Média Móvel das Últimas 4 Semanas de Pedidos de Seguro-Desemprego (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
20 dez. 2025
216.750 mil
220.796 mil
217.500 mil
13 dez. 2025
217.500 mil
215.664 mil
217.000 mil
6 dez. 2025
216.750 mil
210.913 mil
214.750 mil
29 nov. 2025
214.750 mil
218.614 mil
224.250 mil
22 nov. 2025
223.750 mil
213.070 mil
224.750 mil
15 nov. 2025
224.250 mil
227.250 mil
20 set. 2025
237.500 mil
236.492 mil
240.250 mil
13 set. 2025
240.000 mil
244.415 mil
240.750 mil
6 set. 2025
240.500 mil
230.816 mil
230.750 mil
30 ago. 2025
231.000 mil
228.412 mil
228.500 mil
23 ago. 2025
228.500 mil
228.933 mil
226.000 mil
16 ago. 2025
226.250 mil
224.419 mil
221.750 mil
9 ago. 2025
221.750 mil
218.017 mil
221.000 mil
2 ago. 2025
220.750 mil
219.889 mil
221.250 mil
26 jul. 2025
221.000 mil
222.299 mil
224.500 mil
19 jul. 2025
224.500 mil
225.813 mil
229.500 mil
12 jul. 2025
229.500 mil
232.450 mil
235.750 mil
5 jul. 2025
235.500 mil
237.294 mil
241.250 mil
28 jun. 2025
241.500 mil
241.953 mil
245.250 mil
21 jun. 2025
245.000 mil
247.555 mil
245.750 mil
14 jun. 2025
245.500 mil
242.066 mil
240.750 mil
7 jun. 2025
240.250 mil
238.999 mil
235.250 mil
31 mai. 2025
235.000 mil
228.256 mil
230.500 mil
24 mai. 2025
230.750 mil
231.568 mil
231.000 mil
17 mai. 2025
231.500 mil
231.043 mil
230.500 mil
10 mai. 2025
230.500 mil
227.635 mil
227.250 mil
3 mai. 2025
227.000 mil
227.217 mil
226.000 mil
26 abr. 2025
226.000 mil
221.245 mil
220.500 mil
19 abr. 2025
220.250 mil
225.166 mil
221.000 mil
12 abr. 2025
220.750 mil
218.137 mil
223.250 mil
5 abr. 2025
223.000 mil
222.644 mil
223.000 mil
29 mar. 2025
223.000 mil
225.953 mil
224.250 mil
22 mar. 2025
224.000 mil
219.591 mil
228.750 mil
15 mar. 2025
227.000 mil
231.185 mil
226.250 mil
8 mar. 2025
226.000 mil
225.304 mil
224.500 mil
1 mar. 2025
224.250 mil
220.277 mil
224.000 mil
22 fev. 2025
224.000 mil
211.260 mil
215.500 mil
15 fev. 2025
215.250 mil
217.880 mil
216.250 mil
8 fev. 2025
216.000 mil
219.264 mil
217.000 mil
1 fev. 2025
216.750 mil
216.393 mil
212.750 mil
25 jan. 2025
212.500 mil
218.132 mil
213.500 mil
18 jan. 2025
213.500 mil
210.338 mil
212.750 mil
11 jan. 2025
212.750 mil
205.346 mil
213.500 mil
4 jan. 2025
213.000 mil
217.851 mil
223.250 mil
28 dez. 2024
223.250 mil
224.643 mil
226.750 mil
21 dez. 2024
226.500 mil
230.127 mil
225.500 mil
14 dez. 2024
225.500 mil
225.338 mil
224.250 mil
7 dez. 2024
224.250 mil
215.351 mil
218.500 mil
30 nov. 2024
218.250 mil
215.872 mil
217.500 mil
23 nov. 2024
217.000 mil
217.604 mil
218.250 mil
