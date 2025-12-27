CalendárioSeções

China - Vendas no Varejo (Anual) (China Retail Sales y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Escritório Nacional de Estatísticas (National Bureau of Statistics)
Setor:
Consumidor
Baixa 1.3% 2.7%
2.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sale´s y/y) refletem a variação no número de produtos vendidos no varejo, no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O total de vendas no varejo abrange todos os setores da economia nacional e todo o movimento de mercadorias entre lojas de varejo e consumidores. O cálculo leva em consideração:

  • bens vendidos a residentes rurais e urbanos para uso diário, e materiais de construção utilizados por eles para a construção e reparação de suas casas;
  • material de escritório e papelaria, alimentos e combustível comprados por organizações para seus próprios funcionários (não para revenda);
  • bens de consumo vendidos a estrangeiros e chineses de Taiwan, Macau e Hong Kong durante a sua estada na China continental;
  • medicamentos e equipamentos médicos (chineses e estrangeiros) comprados por residentes chineses;
  • livros, mídia impressa, selos colecionáveis, cadernos e outros artigos de papelaria vendidos por empresas de impressão;
  • bens de consumo vendidos repetidamente em lojas de segunda mão;
  • bens vendidos pelos agricultores a moradores de áreas não agrícolas e outros grupos sociais.

Da lista de bens considerados são excluídos matérias-primas, combustível, equipamentos vendidos a empresas para o ciclo de produção, bens adquiridos para posterior revenda; selos vendidos em agências de correios; venda de bens entre agricultores. No cálculo, também não são consideradas as vendas on-line de produtos e serviços não físicos (virtuais).

Os dados para calcular o indicador são coletados entrevistando grandes empresas, com uma renda anual de 20 milhões de yuans, e suas filiais.

Os dados sobre vendas no varejo permitem estimar a intensidade dos fluxos de comércio e gastos do consumidor no país. O crescimento das vendas no varejo pode afetar favoravelmente as cotações do yuan.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Vendas no Varejo (Anual) (China Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.3%
2.7%
2.9%
out. 2025
2.9%
3.7%
3.0%
set. 2025
3.0%
3.8%
3.4%
ago. 2025
3.4%
3.9%
3.7%
jul. 2025
3.7%
4.0%
4.8%
jun. 2025
4.8%
4.2%
6.4%
mai. 2025
6.4%
4.0%
5.1%
abr. 2025
5.1%
4.2%
5.9%
mar. 2025
5.9%
4.1%
4.0%
fev. 2025
4.0%
2.2%
3.7%
dez. 2024
3.7%
3.5%
3.0%
nov. 2024
3.0%
4.8%
4.8%
out. 2024
4.8%
2.8%
3.2%
set. 2024
3.2%
3.7%
2.1%
ago. 2024
2.1%
4.4%
2.7%
jul. 2024
2.7%
5.1%
2.0%
jun. 2024
2.0%
8.5%
3.7%
mai. 2024
3.7%
2.1%
2.3%
abr. 2024
2.3%
-1.1%
3.1%
mar. 2024
3.1%
6.3%
5.5%
fev. 2024
5.5%
3.8%
7.4%
dez. 2023
7.4%
5.2%
10.1%
nov. 2023
10.1%
6.5%
7.6%
out. 2023
7.6%
5.0%
5.5%
set. 2023
5.5%
3.5%
4.6%
ago. 2023
4.6%
2.8%
2.5%
jul. 2023
2.5%
7.8%
3.1%
jun. 2023
3.1%
15.4%
12.7%
mai. 2023
12.7%
14.5%
18.4%
abr. 2023
18.4%
7.0%
10.6%
mar. 2023
10.6%
0.8%
3.5%
fev. 2023
3.5%
-3.8%
-1.8%
dez. 2022
-1.8%
-3.2%
-5.9%
nov. 2022
-5.9%
1.0%
-0.5%
out. 2022
-0.5%
3.9%
2.5%
set. 2022
2.5%
4.0%
5.4%
ago. 2022
5.4%
2.9%
2.7%
jul. 2022
2.7%
-1.8%
3.1%
jun. 2022
3.1%
-8.8%
-6.7%
mai. 2022
-6.7%
-7.2%
-11.1%
abr. 2022
-11.1%
1.6%
-3.5%
mar. 2022
-3.5%
4.1%
6.7%
fev. 2022
6.7%
2.8%
1.7%
dez. 2021
1.7%
4.3%
3.9%
nov. 2021
3.9%
4.6%
4.9%
out. 2021
4.9%
3.4%
4.4%
set. 2021
4.4%
5.4%
2.5%
ago. 2021
2.5%
10.2%
8.5%
jul. 2021
8.5%
12.2%
12.1%
jun. 2021
12.1%
14.9%
12.4%
