Calendário Econômico
China - Vendas no Varejo (Anual) (China Retail Sales y/y)
|Baixa
|1.3%
|2.7%
|
2.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sale´s y/y) refletem a variação no número de produtos vendidos no varejo, no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
O total de vendas no varejo abrange todos os setores da economia nacional e todo o movimento de mercadorias entre lojas de varejo e consumidores. O cálculo leva em consideração:
- bens vendidos a residentes rurais e urbanos para uso diário, e materiais de construção utilizados por eles para a construção e reparação de suas casas;
- material de escritório e papelaria, alimentos e combustível comprados por organizações para seus próprios funcionários (não para revenda);
- bens de consumo vendidos a estrangeiros e chineses de Taiwan, Macau e Hong Kong durante a sua estada na China continental;
- medicamentos e equipamentos médicos (chineses e estrangeiros) comprados por residentes chineses;
- livros, mídia impressa, selos colecionáveis, cadernos e outros artigos de papelaria vendidos por empresas de impressão;
- bens de consumo vendidos repetidamente em lojas de segunda mão;
- bens vendidos pelos agricultores a moradores de áreas não agrícolas e outros grupos sociais.
Da lista de bens considerados são excluídos matérias-primas, combustível, equipamentos vendidos a empresas para o ciclo de produção, bens adquiridos para posterior revenda; selos vendidos em agências de correios; venda de bens entre agricultores. No cálculo, também não são consideradas as vendas on-line de produtos e serviços não físicos (virtuais).
Os dados para calcular o indicador são coletados entrevistando grandes empresas, com uma renda anual de 20 milhões de yuans, e suas filiais.
Os dados sobre vendas no varejo permitem estimar a intensidade dos fluxos de comércio e gastos do consumidor no país. O crescimento das vendas no varejo pode afetar favoravelmente as cotações do yuan.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Vendas no Varejo (Anual) (China Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress