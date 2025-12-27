As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sale´s y/y) refletem a variação no número de produtos vendidos no varejo, no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O total de vendas no varejo abrange todos os setores da economia nacional e todo o movimento de mercadorias entre lojas de varejo e consumidores. O cálculo leva em consideração:

bens vendidos a residentes rurais e urbanos para uso diário, e materiais de construção utilizados por eles para a construção e reparação de suas casas;

material de escritório e papelaria, alimentos e combustível comprados por organizações para seus próprios funcionários (não para revenda);

bens de consumo vendidos a estrangeiros e chineses de Taiwan, Macau e Hong Kong durante a sua estada na China continental;

medicamentos e equipamentos médicos (chineses e estrangeiros) comprados por residentes chineses;

livros, mídia impressa, selos colecionáveis, cadernos e outros artigos de papelaria vendidos por empresas de impressão;

bens de consumo vendidos repetidamente em lojas de segunda mão;

bens vendidos pelos agricultores a moradores de áreas não agrícolas e outros grupos sociais.

Da lista de bens considerados são excluídos matérias-primas, combustível, equipamentos vendidos a empresas para o ciclo de produção, bens adquiridos para posterior revenda; selos vendidos em agências de correios; venda de bens entre agricultores. No cálculo, também não são consideradas as vendas on-line de produtos e serviços não físicos (virtuais).

Os dados para calcular o indicador são coletados entrevistando grandes empresas, com uma renda anual de 20 milhões de yuans, e suas filiais.

Os dados sobre vendas no varejo permitem estimar a intensidade dos fluxos de comércio e gastos do consumidor no país. O crescimento das vendas no varejo pode afetar favoravelmente as cotações do yuan.

Últimos valores: