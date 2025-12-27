O Índice de Preços ao Produto Industrial no Canadá - Anual - (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y) reflete a variação nos preços das principais mercadorias vendidas pelos fabricantes no Canadá no mês de referência em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos cálculos, são utilizados preços no produtor, não em vendedores varejistas. O cálculo não leva em conta todos os impostos indiretos (por exemplo, impostos sobre vendas) e o preço dos serviços de transporte para a expedição de produtos a partir da planta.

Os dados sobre os preços de envio são coletados principalmente (em 90%) usando uma pesquisa eletrônica direcionada a uma amostra de aproximadamente 1 100 empresas. A amostra é feita considerando a classificação das empresas por tamanho e por produto. A lista de produtos é revisada a cada cinco anos, porque alguns grupos de commodities se desenvolvem rapidamente, enquanto outros, pelo contrário, perdem relevância. Cerca de 10% dos dados para o cálculo do índice são coletados de outras fontes (além da pesquisa principal), podendo ser estatísticas coletadas por outras agências governamentais, dados de outros indicadores econômicos, etc.

O indicador é considerado um dos indicadores mais importantes da saúde da economia canadense. Ele mede o movimento de preços de produtos manufacturados produzidos no Canadá, destinados tanto ao consumo interno quanto à exportação. Por isso, ele descreve completamente a economia do setor manufatureiro no Canadá. Este índice também é usado para calcular o PIB real do país.

O crescimento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.

