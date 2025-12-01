Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Espanha
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.6%
|3 trim. 2025
|0.6%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|10.45%
|3 trim. 2025
|10.29%
|Trimestral
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|3.0%
|nov. 2025
|3.0%
|Mensal
|Balança Comercial
|€-4.693 bilh
|out. 2025
|€-6.001 bilh
|Mensal
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.30 08:00, EUR, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal), Projeção: 0.6%, Prévio: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual), Projeção: 3.1%, Prévio: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal), Projeção: 0.5%, Prévio: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual), Projeção: 3.5%, Prévio: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Vendas no Varejo (Anual), Projeção: 3.6%, Prévio: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Transações Correntes, Projeção: €2.792 bilh, Prévio: €1.870 bilh
2026.01.02 08:15, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 51.0, Prévio: 51.5
2026.01.05 11:30, EUR, Índice de Confiança do Consumidor, Projeção: 77.5, Prévio: 81.5
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Leilão Letras a 12 meses
|1.990%
|1.990%
|Leilão Letras a 3 meses
|1.974%
|1.908%
|Leilão Letras a 6 meses
|1.931%
|1.944%
|Leilão Letras a 9 meses
|1.999%
|1.965%
|Leilão Obligación a 10 anos
|3.616%
|3.671%
|Leilão Obligación a 10 anos
|3.199%
|3.085%
|Leilão Obligación a 3 anos
|2.212%
|2.166%
|Leilão Obligación a 30 anos
|4.038%
|4.074%
|Leilão Obligación a 5 anos
|2.471%
|2.483%
|Leilão Obligación a 50 anos
|3.874%
|2.851%
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|2.8%
|3 trim. 2025
|2.8%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|0.6%
|3 trim. 2025
|0.6%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|10.45%
|3 trim. 2025
|10.29%
|Trimestral
|Variação no Desemprego
|-18.805 mil
|nov. 2025
|22.101 mil
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|3.0%
|nov. 2025
|3.0%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|0.2%
|nov. 2025
|0.2%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual)
|3.2%
|nov. 2025
|3.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal)
|0.0%
|nov. 2025
|0.0%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|-2.5%
|nov. 2025
|0.7%
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|€-4.693 bilh
|out. 2025
|€-6.001 bilh
|Mensal
|Transações Correntes
|€1.870 bilh
|set. 2025
|€5.080 bilh
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Confiança Empresarial
|-3.0
|nov. 2025
|-5.4
|Mensal
|PMI Composto S&P Global
|55.1
|nov. 2025
|56.0
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|1.2%
|out. 2025
|1.7%
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
|51.5
|nov. 2025
|52.1
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global
|55.6
|nov. 2025
|56.6
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Vendas no Varejo (Anual)
|3.8%
|out. 2025
|4.2%
|Mensal
|Índice de Confiança do Consumidor
|81.5
|set. 2025
|82.9
|Mensal