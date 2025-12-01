CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores da Espanha

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.6% 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Taxa de Desemprego 10.45% 3 trim. 2025 10.29% Trimestral
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.0% nov. 2025 3.0% Mensal
Balança Comercial €​-4.693 bilh out. 2025 €​-6.001 bilh Mensal

Calendário Econômico

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.30 08:00, EUR, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal), Projeção: 0.6%, Prévio: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual), Projeção: 3.1%, Prévio: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal), Projeção: 0.5%, Prévio: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual), Projeção: 3.5%, Prévio: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Vendas no Varejo (Anual), Projeção: 3.6%, Prévio: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Transações Correntes, Projeção: €​2.792 bilh, Prévio: €​1.870 bilh
2026.01.02 08:15, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 51.0, Prévio: 51.5
2026.01.05 11:30, EUR, Índice de Confiança do Consumidor, Projeção: 77.5, Prévio: 81.5

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
Leilão Letras a 12 meses 1.990% 1.990%
Leilão Letras a 3 meses 1.974% 1.908%
Leilão Letras a 6 meses 1.931% 1.944%
Leilão Letras a 9 meses 1.999% 1.965%
Leilão Obligación a 10 anos 3.616% 3.671%
Leilão Obligación a 10 anos 3.199% 3.085%
Leilão Obligación a 3 anos 2.212% 2.166%
Leilão Obligación a 30 anos 4.038% 4.074%
Leilão Obligación a 5 anos 2.471% 2.483%
Leilão Obligación a 50 anos 3.874% 2.851%
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 2.8% 3 trim. 2025 2.8% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.6% 3 trim. 2025 0.6% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 10.45% 3 trim. 2025 10.29% Trimestral
Variação no Desemprego -18.805 mil nov. 2025 22.101 mil Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.0% nov. 2025 3.0% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.2% nov. 2025 0.2% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual) 3.2% nov. 2025 3.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) 0.0% nov. 2025 0.0% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) -2.5% nov. 2025 0.7% Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial €​-4.693 bilh out. 2025 €​-6.001 bilh Mensal
Transações Correntes €​1.870 bilh set. 2025 €​5.080 bilh Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Confiança Empresarial -3.0 nov. 2025 -5.4 Mensal
PMI Composto S&P Global 55.1 nov. 2025 56.0 Mensal
Produção Industrial (Anual) 1.2% out. 2025 1.7% Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 51.5 nov. 2025 52.1 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global 55.6 nov. 2025 56.6 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Vendas no Varejo (Anual) 3.8% out. 2025 4.2% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor 81.5 set. 2025 82.9 Mensal