A Confiança do Consumidor GfK (GfK Consumer Confidence) é um indicador líder da confiança do consumidor no Reino Unido. Ao elaborar o indicador, é realizada uma pesquisa com cerca de dois mil entrevistados. Uma leitura acima do esperado pode ser considerada como favorável para a libra, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Confiança do Consumidor GfK (GfK United Kingdom Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).