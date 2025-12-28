O Núcleo do Índice de Vendas no Varejo - Anual - (Core Retail Sales y/y) reflete a alteração no valor das mercadorias vendidas no varejo no Reino Unido, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo usa dados obtidos como resultado de uma pesquisa com mais de 5 000 varejistas do país. Seu cálculo não exclui a venda de carros e carburantes, devido à alta volatilidade dos seus preços.

O questionário coleta dados sobre todo o volume de negócios do varejo no país, incluindo não apenas lojas individuais, mas também quiosques, mercados e vendas porta em porta e por telefone. É também feita uma pergunta separada sobre o total de vendas no varejo online.

Estatísticas de vendas no varejo incluem o custo de alimentos, roupas, sapatos, utensílios domésticos, etc. São separadamente levados em consideração os produtos vendidos fora de lojas fixas (porta em porta, em quiosques, online, etc.). O cálculo não leva em conta serviços: serviços de hotelaria, transporte, entretenimento, seguros, serviços bancários, etc. Durante o cálculo, o índice é ajustado a variações sazonais com base nos resultados da pesquisa. O índice é calculado em relação ao período base, isto é, 2013, com um valor de 100. A mudança no índice de mês para mês é medida em porcentagem.

Este indicador é um dos primeiros indicadores de eficácia da política econômica. Ele é usado na elaboração de relatórios nacionais (PIB, transações correntes, etc.). Com base nele são tomadas decisões sobre medidas de regulação econômica. No cálculo do PIB, as vendas no varejo são utilizadas para avaliação do consumo final das famílias (se o cálculo do PIB for baseado na despesa).

O crescimento das vendas no varejo pode afetar positivamente as cotações da libras esterlinas, uma vez que indica um aumento na atividade de consumo.

Últimos valores: