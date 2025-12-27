A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Indicator) é um índice que reflete o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica da zona do euro. O índice é calculado mensalmente com base em pesquisas com cerca de 24 000 famílias da zona do euro. O número de domicílios entrevistados em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.

Os consumidores fazem previsões sobre as condições econômicas no país e, separadamente, sobre seu agregado familiar para o próximo ano. O índice é calculado tomando a média aritmética de um balanço tirado a partir das seguintes perguntas:

Como você avalia sua situação financeira nos próximos 12 meses? (Vai melhorar muito; vai melhorar um pouco; vai continuar o mesmo; vai ficar um pouco pior; vai ficar muito pior; eu não sei).

Qual a sua opinião sobre a situação econômica geral do país nos próximos doze meses? (Vai melhorar muito; vai melhorar um pouco; vai continuar o mesmo; vai ficar um pouco pior; vai ficar muito pior; eu não sei).

Como, na sua opinião, o número de pessoas empregadas em seu país mudará nos próximos 12 meses?; (Crescerá fortemente; crescerá um pouco; não mudará; diminuirá ligeiramente; diminuirá muito; eu não sei).

Você acha que pode economizar dinheiro nos próximos 12 meses? (Muito provavelmente, provavelmente, improvável, eu simplesmente não posso, eu não sei).

Assim, o índice de confiança do consumidor reflete as expectativas das famílias sobre como a economia se desenvolverá em seu país no próximo ano. Os dados da pesquisa são processados e juntados num único índice para a zona do euro.

Este indicador reflete o sentimento dos consumidores no que diz respeito à situação econômica atual. Analistas olham para ele como um dos principais termômetros da atividade do consumidor. O crescimento dos seus valores indica que os consumidores estão bem dispostos, se sentem confiantes e, portanto, tendem a gastar dinheiro, o que tem um efeito favorável sobre a economia da região.

O aumento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Últimos valores: