Calendário Econômico
União Europeia - Índice de Confiança do Consumidor (European Union Consumer Confidence Index)
|Baixa
|-14.6
|-14.4
|
-14.2
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-14.6
|
-14.6
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Indicator) é um índice que reflete o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica da zona do euro. O índice é calculado mensalmente com base em pesquisas com cerca de 24 000 famílias da zona do euro. O número de domicílios entrevistados em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.
Os consumidores fazem previsões sobre as condições econômicas no país e, separadamente, sobre seu agregado familiar para o próximo ano. O índice é calculado tomando a média aritmética de um balanço tirado a partir das seguintes perguntas:
- Como você avalia sua situação financeira nos próximos 12 meses? (Vai melhorar muito; vai melhorar um pouco; vai continuar o mesmo; vai ficar um pouco pior; vai ficar muito pior; eu não sei).
- Qual a sua opinião sobre a situação econômica geral do país nos próximos doze meses? (Vai melhorar muito; vai melhorar um pouco; vai continuar o mesmo; vai ficar um pouco pior; vai ficar muito pior; eu não sei).
- Como, na sua opinião, o número de pessoas empregadas em seu país mudará nos próximos 12 meses?; (Crescerá fortemente; crescerá um pouco; não mudará; diminuirá ligeiramente; diminuirá muito; eu não sei).
- Você acha que pode economizar dinheiro nos próximos 12 meses? (Muito provavelmente, provavelmente, improvável, eu simplesmente não posso, eu não sei).
Assim, o índice de confiança do consumidor reflete as expectativas das famílias sobre como a economia se desenvolverá em seu país no próximo ano. Os dados da pesquisa são processados e juntados num único índice para a zona do euro.
Este indicador reflete o sentimento dos consumidores no que diz respeito à situação econômica atual. Analistas olham para ele como um dos principais termômetros da atividade do consumidor. O crescimento dos seus valores indica que os consumidores estão bem dispostos, se sentem confiantes e, portanto, tendem a gastar dinheiro, o que tem um efeito favorável sobre a economia da região.
O aumento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Índice de Confiança do Consumidor (European Union Consumer Confidence Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
