União Europeia - Índice de Confiança do Consumidor (European Union Consumer Confidence Index)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Comissão Europeia (European Commission)
Setor:
Consumidor
Baixa -14.6 -14.4
-14.2
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-14.6
-14.6
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Indicator) é um índice que reflete o nível de confiança dos consumidores na atividade econômica da zona do euro. O índice é calculado mensalmente com base em pesquisas com cerca de 24 000 famílias da zona do euro. O número de domicílios entrevistados em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.

Os consumidores fazem previsões sobre as condições econômicas no país e, separadamente, sobre seu agregado familiar para o próximo ano. O índice é calculado tomando a média aritmética de um balanço tirado a partir das seguintes perguntas:

  • Como você avalia sua situação financeira nos próximos 12 meses? (Vai melhorar muito; vai melhorar um pouco; vai continuar o mesmo; vai ficar um pouco pior; vai ficar muito pior; eu não sei).
  • Qual a sua opinião sobre a situação econômica geral do país nos próximos doze meses? (Vai melhorar muito; vai melhorar um pouco; vai continuar o mesmo; vai ficar um pouco pior; vai ficar muito pior; eu não sei).
  • Como, na sua opinião, o número de pessoas empregadas em seu país mudará nos próximos 12 meses?; (Crescerá fortemente; crescerá um pouco; não mudará; diminuirá ligeiramente; diminuirá muito; eu não sei).
  • Você acha que pode economizar dinheiro nos próximos 12 meses? (Muito provavelmente, provavelmente, improvável, eu simplesmente não posso, eu não sei).

Assim, o índice de confiança do consumidor reflete as expectativas das famílias sobre como a economia se desenvolverá em seu país no próximo ano. Os dados da pesquisa são processados e juntados num único índice para a zona do euro.

Este indicador reflete o sentimento dos consumidores no que diz respeito à situação econômica atual. Analistas olham para ele como um dos principais termômetros da atividade do consumidor. O crescimento dos seus valores indica que os consumidores estão bem dispostos, se sentem confiantes e, portanto, tendem a gastar dinheiro, o que tem um efeito favorável sobre a economia da região.

O aumento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Índice de Confiança do Consumidor (European Union Consumer Confidence Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025 prelim.
-14.6
-14.4
-14.2
nov. 2025
-14.2
-14.2
-14.2
nov. 2025 prelim.
-14.2
-14.5
-14.2
out. 2025
-14.2
-14.2
-14.2
out. 2025 prelim.
-14.2
-14.2
-14.9
set. 2025
-14.9
-14.9
-14.9
set. 2025 prelim.
-14.9
-14.8
-15.5
ago. 2025
-15.5
-15.5
-15.5
ago. 2025 prelim.
-15.5
-13.5
-14.7
jul. 2025
-14.7
-14.7
-14.7
jul. 2025 prelim.
-14.7
-17.0
-15.3
jun. 2025
-15.3
-15.3
-15.3
jun. 2025 prelim.
-15.3
-14.0
-15.2
mai. 2025
-15.2
-15.2
mai. 2025 prelim.
-15.2
-17.0
-16.7
abr. 2025
-16.7
-16.7
-16.7
abr. 2025 prelim.
-16.7
-14.5
-14.5
mar. 2025
-14.5
-14.5
-14.5
mar. 2025 prelim.
-14.5
-14.1
-13.6
fev. 2025
-13.6
-13.6
-13.6
fev. 2025 prelim.
-13.6
-14.2
-14.2
jan. 2025
-14.2
-14.2
-14.2
jan. 2025 prelim.
-14.2
-14.4
-14.5
dez. 2024
-14.5
-14.5
-14.5
dez. 2024 prelim.
-14.5
-13.6
-13.7
nov. 2024
-13.7
-13.7
-13.7
nov. 2024 prelim.
-13.7
-12.6
-12.5
out. 2024
-12.5
-12.5
-12.5
out. 2024 prelim.
-12.5
-12.4
-12.9
set. 2024
-12.9
-12.9
-12.9
set. 2024 prelim.
-12.9
-12.6
-13.5
ago. 2024
-13.5
-13.4
-13.4
ago. 2024 prelim.
-13.4
-12.5
-13.0
jul. 2024
-13.0
-13.0
-13.0
jul. 2024 prelim.
-13.0
-13.0
-14.0
jun. 2024
-14.0
-14.0
-14.0
jun. 2024 prelim.
-14.0
-13.7
-14.3
mai. 2024
-14.3
-14.3
-14.3
mai. 2024 prelim.
-14.3
-14.1
-14.7
abr. 2024
-14.7
-14.7
-14.7
abr. 2024 prelim.
-14.7
-13.6
-14.9
mar. 2024
-14.9
-14.9
-14.9
mar. 2024 prelim.
-14.9
-14.6
-15.5
fev. 2024
-15.5
-15.5
-15.5
fev. 2024 prelim.
-15.5
-17.2
-16.1
jan. 2024
-16.1
-16.1
-16.1
jan. 2024 prelim.
-16.1
-14.1
-15.0
dez. 2023
-15.0
-15.1
-15.1
dez. 2023 prelim.
-15.1
-17.0
-16.9
nov. 2023
-16.9
-16.9
-16.9
123456789
