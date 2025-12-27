Calendário Econômico
Brasil - Confiança do Consumidor FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)
|Baixa
|N/D
|8.2
|
1.3
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Confiança do Consumidor é publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), retrata o sentimento dos consumidores quanto as suas expectativas: como realizar os gastos pessoais, como avaliar as decisões sobre contas de poupança, sobre as despesas mensais, sobre a situação econômica local, sobre a situação financeira familiar, sobre as perspectivas de trabalho, sobre a intenção de comprar bens duráveis e outros dados.
Quando o consumidor está satisfeito e otimista em relação ao futuro, ele tende a gastar mais. Quando está insatisfeito e pessimista, o consumidor gasta menos.
A pesquisa de confiança do consumidor acompanha o sentimento do indivíduo com o objetivo de mapear as suas decisões de gastos e poupança futuras, constituindo informações úteis na antecipação dos rumos da economia no curto prazo.
Os dados coletados vêm de um conjunto com mais dois mil indivíduos, sendo a pesquisa realizada em sete das principais capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.
Para conferir os dados oficiais do índice de Confiança do Consumidor, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.
A confiança do consumidor tem um forte impacto no crescimento econômico, pois conforme os dados coletados são possíveis fazer um prognóstico da economia. Um valor mais forte do que o esperado do indicador pode ser considerado como um sinal positivo para o mercado brasileiro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Confiança do Consumidor FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress