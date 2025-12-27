O Índice de Confiança do Consumidor é publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), retrata o sentimento dos consumidores quanto as suas expectativas: como realizar os gastos pessoais, como avaliar as decisões sobre contas de poupança, sobre as despesas mensais, sobre a situação econômica local, sobre a situação financeira familiar, sobre as perspectivas de trabalho, sobre a intenção de comprar bens duráveis e outros dados.

Quando o consumidor está satisfeito e otimista em relação ao futuro, ele tende a gastar mais. Quando está insatisfeito e pessimista, o consumidor gasta menos.

A pesquisa de confiança do consumidor acompanha o sentimento do indivíduo com o objetivo de mapear as suas decisões de gastos e poupança futuras, constituindo informações úteis na antecipação dos rumos da economia no curto prazo.

Os dados coletados vêm de um conjunto com mais dois mil indivíduos, sendo a pesquisa realizada em sete das principais capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para conferir os dados oficiais do índice de Confiança do Consumidor, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.

A confiança do consumidor tem um forte impacto no crescimento econômico, pois conforme os dados coletados são possíveis fazer um prognóstico da economia. Um valor mais forte do que o esperado do indicador pode ser considerado como um sinal positivo para o mercado brasileiro.

Últimos valores: