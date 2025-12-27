CalendárioSeções

Brasil - Confiança do Consumidor FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Setor:
Consumidor
O Índice de Confiança do Consumidor é publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), retrata o sentimento dos consumidores quanto as suas expectativas: como realizar os gastos pessoais, como avaliar as decisões sobre contas de poupança, sobre as despesas mensais, sobre a situação econômica local, sobre a situação financeira familiar, sobre as perspectivas de trabalho, sobre a intenção de comprar bens duráveis e outros dados.

Quando o consumidor está satisfeito e otimista em relação ao futuro, ele tende a gastar mais. Quando está insatisfeito e pessimista, o consumidor gasta menos.

A pesquisa de confiança do consumidor acompanha o sentimento do indivíduo com o objetivo de mapear as suas decisões de gastos e poupança futuras, constituindo informações úteis na antecipação dos rumos da economia no curto prazo.

Os dados coletados vêm de um conjunto com mais dois mil indivíduos, sendo a pesquisa realizada em sete das principais capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Para conferir os dados oficiais do índice de Confiança do Consumidor, ao entrar no site “portalibre.fgv.br”, acesse os "Índices Institucionais (consultas gratuitas)”, na próxima página acesse o ícone “Séries Institucionais”.

A confiança do consumidor tem um forte impacto no crescimento econômico, pois conforme os dados coletados são possíveis fazer um prognóstico da economia. Um valor mais forte do que o esperado do indicador pode ser considerado como um sinal positivo para o mercado brasileiro.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Confiança do Consumidor FGV (FGV Brazil Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
N/D
8.2
1.3
nov. 2025
1.3
29.2
1.0
out. 2025
1.0
36.1
1.3
set. 2025
1.3
80.4
86.2
ago. 2025
86.2
63.5
86.7
jul. 2025
0.8
148.3
85.9
jun. 2025
85.9
-5.9
86.7
mai. 2025
1.9
-6.9
0.5
abr. 2025
0.5
81.8
0.7
mar. 2025
84.3
81.6
83.6
fev. 2025
83.6
86.5
86.2
jan. 2025
86.2
91.9
92.0
dez. 2024
92.0
93.6
95.6
nov. 2024
95.6
92.9
93.0
out. 2024
93.0
89.1
93.7
set. 2024
93.7
89.4
93.2
ago. 2024
93.2
91.1
92.9
jul. 2024
92.9
92.2
91.1
jun. 2024
91.1
92.3
89.2
mai. 2024
89.2
95.0
93.2
abr. 2024
93.2
93.3
91.3
mar. 2024
91.3
92.3
89.7
fev. 2024
89.7
92.0
90.8
jan. 2024
90.8
91.9
93.2
dez. 2023
93.7
92.8
93.0
nov. 2023
93.0
94.8
93.2
out. 2023
93.2
98.0
97.0
set. 2023
97.0
98.9
96.8
ago. 2023
96.8
93.3
94.8
jul. 2023
94.8
89.9
92.3
jun. 2023
92.3
87.1
88.2
mai. 2023
88.2
86.5
86.8
abr. 2023
86.8
85.4
87.0
mar. 2023
87.0
84.7
84.5
fev. 2023
84.5
86.5
85.8
jan. 2023
85.8
86.3
88.0
dez. 2022
88.0
86.5
85.3
nov. 2022
85.3
88.4
88.6
out. 2022
88.6
85.9
89.0
set. 2022
89.0
81.1
83.6
ago. 2022
83.6
78.8
79.5
jul. 2022
79.5
76.8
79.0
jun. 2022
79.0
76.5
75.5
mai. 2022
75.5
76.2
78.6
abr. 2022
78.6
75.4
74.8
mar. 2022
74.8
75.1
77.9
fev. 2022
77.0
74.3
74.1
jan. 2022
74.1
74.7
75.5
dez. 2021
75.5
75.1
74.9
nov. 2021
74.9
75.3
76.3
