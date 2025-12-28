Calendário Econômico
EUA - Gastos Pessoais (Mensal) (United States Personal Spending m/m)
|Moderada
|N/D
|0.3%
|
0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Gastos Pessoais - Mensal - (Personal Spending m/m) refletem a mudança na quantidade de dinheiro gasto pelos consumidores no mês de relatórios em comparação com o anterior. São tidos em conta os custos de bens e serviços, transferências bancárias, pagamentos de juros, etc.
O indicador é liberado pelo Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos como parte do relatório «Personal Income and Outlays» juntamente com a Renda Pessoal. Os analistas frequentemente interpretam estes dois indicadores simultaneamente, uma vez que para estimar a atividade dos consumidores e para a previsão do comportamento, é tida em conta a relação entre esses dois índices. Por exemplo, se os consumidores gastam grande parte dos seus rendimentos e reduzem a taxa de poupança, o crescimento econômico pode ser retardado no futuro.
Gasto dos Consumidores é responsável por uma parcela significativa do PIB do país. Por isso o indicador é utilizado na previsão do PIB para o período atual. Com base nele é avaliada a taxa de inflação. Além disso, os investidores observam de perto o indicador, uma vez que para eles é importante entender como são alteradas as quotas de gastos das diferentes categorias de bens e serviços. Isso pode melhorar a eficiência no que diz respeito ao planejamento do investimento.
O crescimento das despesas de pessoas físicas, geralmente, se faz sentir positivamente nas cotações do dólar, demonstrando o aumento da inflação.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Gastos Pessoais (Mensal) (United States Personal Spending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress