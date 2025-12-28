Os Gastos Pessoais - Mensal - (Personal Spending m/m) refletem a mudança na quantidade de dinheiro gasto pelos consumidores no mês de relatórios em comparação com o anterior. São tidos em conta os custos de bens e serviços, transferências bancárias, pagamentos de juros, etc.

O indicador é liberado pelo Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos como parte do relatório «Personal Income and Outlays» juntamente com a Renda Pessoal. Os analistas frequentemente interpretam estes dois indicadores simultaneamente, uma vez que para estimar a atividade dos consumidores e para a previsão do comportamento, é tida em conta a relação entre esses dois índices. Por exemplo, se os consumidores gastam grande parte dos seus rendimentos e reduzem a taxa de poupança, o crescimento econômico pode ser retardado no futuro.

Gasto dos Consumidores é responsável por uma parcela significativa do PIB do país. Por isso o indicador é utilizado na previsão do PIB para o período atual. Com base nele é avaliada a taxa de inflação. Além disso, os investidores observam de perto o indicador, uma vez que para eles é importante entender como são alteradas as quotas de gastos das diferentes categorias de bens e serviços. Isso pode melhorar a eficiência no que diz respeito ao planejamento do investimento.

O crescimento das despesas de pessoas físicas, geralmente, se faz sentir positivamente nas cotações do dólar, demonstrando o aumento da inflação.

