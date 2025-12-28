CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Gastos Pessoais (Mensal) (United States Personal Spending m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) (Bureau of Economic Analysis)
Setor:
Consumidor
Moderada N/D 0.3%
0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Os Gastos Pessoais - Mensal - (Personal Spending m/m) refletem a mudança na quantidade de dinheiro gasto pelos consumidores no mês de relatórios em comparação com o anterior. São tidos em conta os custos de bens e serviços, transferências bancárias, pagamentos de juros, etc.

O indicador é liberado pelo Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos como parte do relatório «Personal Income and Outlays» juntamente com a Renda Pessoal. Os analistas frequentemente interpretam estes dois indicadores simultaneamente, uma vez que para estimar a atividade dos consumidores e para a previsão do comportamento, é tida em conta a relação entre esses dois índices. Por exemplo, se os consumidores gastam grande parte dos seus rendimentos e reduzem a taxa de poupança, o crescimento econômico pode ser retardado no futuro.

Gasto dos Consumidores é responsável por uma parcela significativa do PIB do país. Por isso o indicador é utilizado na previsão do PIB para o período atual. Com base nele é avaliada a taxa de inflação. Além disso, os investidores observam de perto o indicador, uma vez que para eles é importante entender como são alteradas as quotas de gastos das diferentes categorias de bens e serviços. Isso pode melhorar a eficiência no que diz respeito ao planejamento do investimento.

O crescimento das despesas de pessoas físicas, geralmente, se faz sentir positivamente nas cotações do dólar, demonstrando o aumento da inflação.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Gastos Pessoais (Mensal) (United States Personal Spending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
0.3%
0.3%
set. 2025
0.3%
0.5%
ago. 2025
0.6%
0.4%
0.5%
jul. 2025
0.5%
0.2%
0.4%
jun. 2025
0.3%
0.2%
0.0%
mai. 2025
-0.1%
0.5%
0.2%
abr. 2025
0.2%
0.4%
0.7%
mar. 2025
0.7%
0.2%
0.5%
fev. 2025
0.4%
0.0%
-0.3%
jan. 2025
-0.2%
0.4%
0.8%
dez. 2024
0.7%
0.2%
0.6%
nov. 2024
0.4%
0.3%
0.3%
out. 2024
0.4%
0.3%
0.6%
set. 2024
0.5%
0.2%
0.3%
ago. 2024
0.2%
0.3%
0.5%
jul. 2024
0.5%
0.2%
0.3%
jun. 2024
0.3%
0.4%
0.4%
mai. 2024
0.2%
0.4%
0.1%
abr. 2024
0.2%
0.5%
0.7%
mar. 2024
0.8%
0.5%
0.8%
fev. 2024
0.8%
0.3%
0.2%
jan. 2024
0.2%
0.7%
dez. 2023
0.7%
0.2%
nov. 2023
0.2%
0.0%
0.1%
out. 2023
0.2%
0.0%
0.7%
set. 2023
0.7%
0.0%
0.4%
ago. 2023
0.4%
0.0%
0.9%
jul. 2023
0.8%
0.1%
0.6%
jun. 2023
0.5%
0.0%
0.2%
mai. 2023
0.1%
-0.1%
0.6%
abr. 2023
0.8%
0.0%
0.1%
mar. 2023
0.0%
0.1%
0.1%
fev. 2023
0.2%
0.0%
2.0%
jan. 2023
1.8%
-0.1%
-0.1%
dez. 2022
-0.2%
0.0%
-0.1%
nov. 2022
0.1%
0.1%
0.9%
out. 2022
0.8%
0.0%
0.6%
set. 2022
0.6%
0.0%
0.6%
ago. 2022
0.4%
0.0%
-0.2%
jul. 2022
0.1%
0.0%
1.0%
jun. 2022
1.1%
-0.1%
0.3%
mai. 2022
0.2%
-0.1%
0.6%
abr. 2022
0.9%
0.1%
1.4%
mar. 2022
1.1%
0.1%
0.6%
fev. 2022
0.2%
-0.1%
2.7%
jan. 2022
2.1%
-0.1%
-0.8%
dez. 2021
-0.6%
0.0%
0.4%
nov. 2021
0.6%
0.0%
1.4%
out. 2021
1.3%
0.1%
0.6%
set. 2021
0.6%
0.2%
1.0%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido