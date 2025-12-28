CalendárioSeções

EUA - EIA: Estoques de Gasolina (EIA United States Gasoline Stocks Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Baixa N/D 1.959 milh
4.808 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O EIA Estoques de Gasolina (EIA Gasoline Stocks Change) reflete a mudança nos inventários de gasolina, durante a semana passada, nos estoques das empresas estadunidenses.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Os estoques de gasolina caraterizam a demanda por petróleo bruto a curto prazo. A demanda por gasolina é um componente sazonal. Por exemplo, no verão aumenta, à medida que começa a temporada de viagens por estradas, portanto, o volume de reservas diminui. A produção de gasolina, nos Estados Unidos, raramente causam volatilidade dos preços dos combustíveis. Normalmente, os analistas interpretam este indicador em conjunto com outros indicadores mais significativas do mercado de petróleo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Gasolina (EIA United States Gasoline Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
1.959 milh
4.808 milh
12 dez. 2025
4.808 milh
6.346 milh
6.397 milh
5 dez. 2025
6.397 milh
5.682 milh
4.518 milh
28 nov. 2025
4.518 milh
3.577 milh
2.513 milh
21 nov. 2025
2.513 milh
4.015 milh
2.327 milh
14 nov. 2025
2.327 milh
-3.638 milh
-0.945 milh
7 nov. 2025
-0.945 milh
-8.838 milh
-4.729 milh
31 out. 2025
-4.729 milh
-3.227 milh
-5.941 milh
24 out. 2025
-5.941 milh
-2.926 milh
-2.147 milh
17 out. 2025
-2.147 milh
2.252 milh
-0.267 milh
10 out. 2025
-0.267 milh
-0.503 milh
-1.601 milh
3 out. 2025
-1.601 milh
0.413 milh
4.125 milh
26 set. 2025
4.125 milh
2.024 milh
-1.081 milh
19 set. 2025
-1.081 milh
-2.241 milh
-2.347 milh
12 set. 2025
-2.347 milh
-0.072 milh
1.458 milh
5 set. 2025
1.458 milh
-0.977 milh
-3.795 milh
29 ago. 2025
-3.795 milh
-1.705 milh
-1.236 milh
22 ago. 2025
-1.236 milh
-0.569 milh
-2.720 milh
15 ago. 2025
-2.720 milh
-0.005 milh
-0.792 milh
8 ago. 2025
-0.792 milh
0.303 milh
-1.323 milh
1 ago. 2025
-1.323 milh
0.588 milh
-2.724 milh
25 jul. 2025
-2.724 milh
0.879 milh
-1.738 milh
18 jul. 2025
-1.738 milh
1.451 milh
3.399 milh
11 jul. 2025
3.399 milh
1.803 milh
-2.658 milh
4 jul. 2025
-2.658 milh
2.278 milh
4.188 milh
27 jun. 2025
4.188 milh
2.380 milh
-2.075 milh
20 jun. 2025
-2.075 milh
0.846 milh
0.209 milh
13 jun. 2025
0.209 milh
3.211 milh
1.504 milh
6 jun. 2025
1.504 milh
0.791 milh
5.219 milh
30 mai. 2025
5.219 milh
-0.943 milh
-2.441 milh
23 mai. 2025
-2.441 milh
1.238 milh
0.816 milh
16 mai. 2025
0.816 milh
-3.188 milh
-1.022 milh
9 mai. 2025
-1.022 milh
-2.995 milh
0.188 milh
2 mai. 2025
0.188 milh
-2.032 milh
-4.003 milh
25 abr. 2025
-4.003 milh
-2.830 milh
-4.476 milh
18 abr. 2025
-4.476 milh
0.378 milh
-1.958 milh
11 abr. 2025
-1.958 milh
-2.806 milh
-1.600 milh
4 abr. 2025
-1.600 milh
-0.525 milh
-1.551 milh
28 mar. 2025
-1.551 milh
-1.691 milh
-1.446 milh
21 mar. 2025
-1.446 milh
2.035 milh
-0.527 milh
14 mar. 2025
-0.527 milh
-4.263 milh
-5.737 milh
7 mar. 2025
-5.737 milh
-3.778 milh
-1.433 milh
28 fev. 2025
-1.433 milh
-4.666 milh
0.369 milh
21 fev. 2025
0.369 milh
-1.607 milh
-0.151 milh
14 fev. 2025
-0.151 milh
-1.097 milh
-3.035 milh
7 fev. 2025
-3.035 milh
1.061 milh
2.233 milh
31 jan. 2025
2.233 milh
2.425 milh
2.957 milh
24 jan. 2025
2.957 milh
1.986 milh
2.332 milh
17 jan. 2025
2.332 milh
3.352 milh
5.852 milh
10 jan. 2025
5.852 milh
2.262 milh
6.330 milh
12345678...16
