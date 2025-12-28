Calendário Econômico
EUA - EIA: Estoques de Gasolina (EIA United States Gasoline Stocks Change)
|Baixa
|N/D
|1.959 milh
|
4.808 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O EIA Estoques de Gasolina (EIA Gasoline Stocks Change) reflete a mudança nos inventários de gasolina, durante a semana passada, nos estoques das empresas estadunidenses.
O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.
O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.
Os estoques de gasolina caraterizam a demanda por petróleo bruto a curto prazo. A demanda por gasolina é um componente sazonal. Por exemplo, no verão aumenta, à medida que começa a temporada de viagens por estradas, portanto, o volume de reservas diminui. A produção de gasolina, nos Estados Unidos, raramente causam volatilidade dos preços dos combustíveis. Normalmente, os analistas interpretam este indicador em conjunto com outros indicadores mais significativas do mercado de petróleo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Gasolina (EIA United States Gasoline Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
