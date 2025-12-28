O Índice de Preços ao Consumidor Incluindo Custos de Habitação dos Proprietários-ocupantes - Mensal - (CPIH m/m) reflete a mudança nos preços de bens e serviços do ponto de vista do consumidor como uma porcentagem no mês relatado em comparação ao mês anterior. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias. Diferentemente do índice tradicional de preços ao consumidor, seu cálculo inclui as despesas das famílias com custos de habitação. CPI é um indicador chave da demanda do consumidor e da inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações da libra.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Índice de Preços ao Consumidor inclusivo dos Custos de Habitação dos Ocupantes Proprietários (Mensal) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).