Calendário Econômico
Zona do Euro - Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos (Mensal) (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)
|Baixa
|-0.4%
|-0.4%
|
-0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.3%
|
-0.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos - Mensal - (CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m) reflete as mudanças nos preços de uma cesta de bens de consumo e serviços, no mês atual em comparação ao mês anterior.
O índice de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, dos agregados familiares. Seu cálculo inclui as principais categorias de bens e serviços: vestuário, moradia, serviços públicos, saúde, transporte, contas de serviços públicos, recreação e cultura, educação, hotéis e restaurantes, e uma última categoria chamada de "outros". Para o calcular este tipo de IPC, são excluídos energia e produtos alimentares não transformados, pois seus preços podem variar bastante durante o mesmo mês.
O índice de preços ao consumidor é calculado separadamente para cada estado que faz parte da zona do euro. Depois, de acordo com a metodologia aprovada, o Eurostat os compila no índice de preços ao consumidor harmonizado (IHPC) da União Europeia. Para calcular o IPC mensal, é coletada uma amostra de preços sem ajuste sazonal e de alterações de calendário.
O IPC é um indicador-chave para avaliar a inflação e é usado ao tomar medidas específicas de política monetária. O impacto do índice na cotação do euro geralmente não é significativo, uma vez que o IPC é mantido no nível da meta de inflação do Banco Central Europeu.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Zona do Euro - Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos (Mensal) (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
