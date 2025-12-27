O Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos - Mensal - (CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m) reflete as mudanças nos preços de uma cesta de bens de consumo e serviços, no mês atual em comparação ao mês anterior.

O índice de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, dos agregados familiares. Seu cálculo inclui as principais categorias de bens e serviços: vestuário, moradia, serviços públicos, saúde, transporte, contas de serviços públicos, recreação e cultura, educação, hotéis e restaurantes, e uma última categoria chamada de "outros". Para o calcular este tipo de IPC, são excluídos energia e produtos alimentares não transformados, pois seus preços podem variar bastante durante o mesmo mês.

O índice de preços ao consumidor é calculado separadamente para cada estado que faz parte da zona do euro. Depois, de acordo com a metodologia aprovada, o Eurostat os compila no índice de preços ao consumidor harmonizado (IHPC) da União Europeia. Para calcular o IPC mensal, é coletada uma amostra de preços sem ajuste sazonal e de alterações de calendário.

O IPC é um indicador-chave para avaliar a inflação e é usado ao tomar medidas específicas de política monetária. O impacto do índice na cotação do euro geralmente não é significativo, uma vez que o IPC é mantido no nível da meta de inflação do Banco Central Europeu.

