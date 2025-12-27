CalendárioSeções

Zona do Euro - Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos (Mensal) (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)

País:
União Europeia
EUR, Euro
Fonte:
Eurostat
Setor:
Preços
Baixa -0.4% -0.4%
-0.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
-0.3%
-0.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos - Mensal - (CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m) reflete as mudanças nos preços de uma cesta de bens de consumo e serviços, no mês atual em comparação ao mês anterior.

O índice de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, dos agregados familiares. Seu cálculo inclui as principais categorias de bens e serviços: vestuário, moradia, serviços públicos, saúde, transporte, contas de serviços públicos, recreação e cultura, educação, hotéis e restaurantes, e uma última categoria chamada de "outros". Para o calcular este tipo de IPC, são excluídos energia e produtos alimentares não transformados, pois seus preços podem variar bastante durante o mesmo mês.

O índice de preços ao consumidor é calculado separadamente para cada estado que faz parte da zona do euro. Depois, de acordo com a metodologia aprovada, o Eurostat os compila no índice de preços ao consumidor harmonizado (IHPC) da União Europeia. Para calcular o IPC mensal, é coletada uma amostra de preços sem ajuste sazonal e de alterações de calendário.

O IPC é um indicador-chave para avaliar a inflação e é usado ao tomar medidas específicas de política monetária. O impacto do índice na cotação do euro geralmente não é significativo, uma vez que o IPC é mantido no nível da meta de inflação do Banco Central Europeu.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Zona do Euro - Índice de Preços ao Consumidor excluindo Energia e Alimentos (Mensal) (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-0.4%
-0.4%
-0.4%
nov. 2025 prelim.
-0.4%
0.2%
0.2%
out. 2025
0.2%
0.2%
0.2%
out. 2025 prelim.
0.2%
0.3%
0.1%
set. 2025
0.1%
0.1%
0.1%
set. 2025 prelim.
0.1%
0.2%
0.3%
ago. 2025
0.3%
0.3%
0.3%
ago. 2025 prelim.
0.3%
0.0%
-0.1%
jul. 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
jul. 2025 prelim.
-0.1%
-0.4%
0.3%
jun. 2025
0.3%
0.3%
0.3%
jun. 2025 prelim.
0.3%
0.3%
0.1%
mai. 2025
0.1%
0.1%
0.1%
mai. 2025 prelim.
0.1%
0.7%
0.9%
abr. 2025
0.9%
0.9%
0.9%
abr. 2025 prelim.
0.9%
1.2%
0.8%
mar. 2025
0.8%
0.8%
0.8%
mar. 2025 prelim.
0.8%
0.1%
0.5%
fev. 2025
0.5%
0.5%
0.5%
fev. 2025 prelim.
0.5%
0.0%
-0.7%
jan. 2025
-0.7%
-0.7%
-0.7%
jan. 2025 prelim.
-0.7%
-0.6%
0.3%
dez. 2024
0.3%
0.4%
0.4%
dez. 2024 prelim.
0.4%
0.0%
-0.4%
nov. 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
nov. 2024 prelim.
-0.4%
0.4%
0.3%
out. 2024
0.3%
0.2%
0.2%
out. 2024 prelim.
0.2%
-0.1%
0.0%
set. 2024
0.0%
0.1%
0.1%
set. 2024 prelim.
0.1%
0.5%
0.3%
ago. 2024
0.3%
0.3%
0.3%
ago. 2024 prelim.
0.3%
0.2%
-0.1%
jul. 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
jul. 2024 prelim.
-0.1%
0.0%
0.4%
jun. 2024
0.4%
0.4%
0.4%
jun. 2024 prelim.
0.4%
0.3%
0.4%
mai. 2024
0.4%
0.4%
0.4%
mai. 2024 prelim.
0.4%
0.5%
0.6%
abr. 2024
0.6%
0.6%
0.6%
abr. 2024 prelim.
0.6%
1.8%
0.9%
mar. 2024
0.9%
1.0%
mar. 2024 prelim.
1.0%
0.6%
fev. 2024
0.6%
-0.6%
fev. 2024 prelim.
0.6%
-0.6%
jan. 2024
-0.6%
-0.6%
-0.6%
jan. 2024 prelim.
-0.6%
-0.1%
0.3%
dez. 2023
0.3%
0.3%
0.3%
dez. 2023 prelim.
0.3%
-0.4%
-0.5%
nov. 2023
-0.5%
-0.4%
-0.4%
nov. 2023 prelim.
-0.4%
0.1%
0.2%
1234
