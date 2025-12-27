Calendário Econômico
Índice de Preços de Matérias-Primas no Canadá (Anual) (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)
|Baixa
|6.4%
|1.8%
|
5.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.5%
|
6.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Matérias-Primas no Canadá - Anual - (Raw Materials Price Index (RMPI) y/y) estima a variação dos preços de matérias-primas compradas por fabricantes no mês em referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Diferentemente do índice de preços ao produto industrial, o índice de preços de matérias-primas inclui itens fabricados fora do Canadá. No cálculo do índice estão envolvidos os custos incorridos pelo comprador de matérias-primas, incluindo não apenas o custo do produto, mas também os custos de transporte, impostos líquidos, direitos alfandegários. O preço das matérias-primas inclui os custos de energia.
Os dados para calcular o indicador estão distribuídos da seguinte forma: 79% — fontes administrativas, 18% — resultados de uma pesquisa especializada enviada a um grupo de produtores canadenses, e 3% — preços de oportunidade condicionais (para os quais, por algum motivo, é impossível coletar dados reais).
O RMPI é publicado simultaneamente com outro índice importante, o IPPI, porque atende às mesmas necessidades dos analistas. O índice fornece movimento de preços dos produtos primários para a produção de mercadorias no Canadá.
O indicador mostra o nível de inflação e é uma das principais referências de atividade de fabricação de curto prazo. Além disso, o índice de preços das matérias-primas é um dos principais indicadores dos preços ao consumidor no mercado canadense, daí que um aumento nos custos ao produtor levará a um aumento nos preços dos produtos finais.
O crescimento do valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços de Matérias-Primas no Canadá (Anual) (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
