CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índice de Preços de Matérias-Primas no Canadá (Anual) (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Preços
Baixa 6.4% 1.8%
5.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.5%
6.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços de Matérias-Primas no Canadá - Anual - (Raw Materials Price Index (RMPI) y/y) estima a variação dos preços de matérias-primas compradas por fabricantes no mês em referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Diferentemente do índice de preços ao produto industrial, o índice de preços de matérias-primas inclui itens fabricados fora do Canadá. No cálculo do índice estão envolvidos os custos incorridos pelo comprador de matérias-primas, incluindo não apenas o custo do produto, mas também os custos de transporte, impostos líquidos, direitos alfandegários. O preço das matérias-primas inclui os custos de energia.

Os dados para calcular o indicador estão distribuídos da seguinte forma: 79% — fontes administrativas, 18% — resultados de uma pesquisa especializada enviada a um grupo de produtores canadenses, e 3% — preços de oportunidade condicionais (para os quais, por algum motivo, é impossível coletar dados reais).

O RMPI é publicado simultaneamente com outro índice importante, o IPPI, porque atende às mesmas necessidades dos analistas. O índice fornece movimento de preços dos produtos primários para a produção de mercadorias no Canadá.

O indicador mostra o nível de inflação e é uma das principais referências de atividade de fabricação de curto prazo. Além disso, o índice de preços das matérias-primas é um dos principais indicadores dos preços ao consumidor no mercado canadense, daí que um aumento nos custos ao produtor levará a um aumento nos preços dos produtos finais.

O crescimento do valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços de Matérias-Primas no Canadá (Anual) (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
6.4%
1.8%
5.8%
out. 2025
5.8%
8.8%
8.4%
set. 2025
8.4%
4.0%
3.0%
ago. 2025
3.2%
8.6%
0.7%
jul. 2025
0.8%
4.0%
1.1%
jun. 2025
1.1%
-5.5%
-3.2%
mai. 2025
-2.8%
-7.4%
-3.9%
abr. 2025
-3.6%
-0.4%
4.5%
mar. 2025
3.9%
7.9%
9.2%
fev. 2025
9.3%
13.6%
11.2%
jan. 2025
11.8%
10.2%
9.1%
dez. 2024
9.1%
6.1%
2.4%
nov. 2024
2.0%
0.9%
-2.6%
out. 2024
-2.8%
-10.8%
-8.9%
set. 2024
-8.8%
-6.3%
-2.3%
ago. 2024
-2.5%
-0.3%
4.1%
jul. 2024
4.1%
6.8%
7.2%
jun. 2024
7.5%
9.3%
6.9%
mai. 2024
7.6%
9.9%
2.9%
abr. 2024
3.1%
6.5%
0.4%
mar. 2024
0.8%
0.1%
-4.7%
fev. 2024
-4.7%
-7.2%
-6.5%
jan. 2024
-6.4%
-8.8%
-7.9%
dez. 2023
-7.9%
-13.2%
-5.4%
nov. 2023
-4.6%
0.8%
-0.9%
out. 2023
-0.8%
-0.9%
2.9%
set. 2023
2.4%
4.9%
-4.0%
ago. 2023
-4.3%
-15.4%
-11.0%
jul. 2023
-11.1%
-19.2%
-20.2%
jun. 2023
-19.7%
-14.7%
-18.2%
mai. 2023
-18.4%
-12.8%
-11.5%
abr. 2023
-10.8%
-24.5%
-15.1%
mar. 2023
-16.5%
-11.8%
-5.0%
fev. 2023
-5.2%
-2.5%
1.1%
jan. 2023
1.2%
7.8%
8.1%
dez. 2022
7.5%
6.1%
7.9%
nov. 2022
8.0%
-5.4%
8.6%
out. 2022
9.0%
-8.4%
12.7%
set. 2022
11.0%
-1.5%
17.3%
ago. 2022
17.6%
15.2%
19.1%
jul. 2022
19.1%
47.6%
32.6%
jun. 2022
32.4%
53.1%
37.6%
mai. 2022
37.4%
46.1%
38.3%
abr. 2022
38.4%
38.6%
42.6%
mar. 2022
42.7%
15.6%
30.3%
fev. 2022
29.8%
16.0%
30.5%
jan. 2022
30.5%
30.5%
29.3%
dez. 2021
29.0%
45.3%
37.6%
nov. 2021
36.2%
47.2%
38.5%
out. 2021
38.4%
34.6%
32.4%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido