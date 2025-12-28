O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (Core CPI m/m) reflete a variação dos preços de bens e serviços na África do Sul no mês de relatório em comparação com o anterior. O índice de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, da perspectiva dos agregados familiares.

O índice calculado como a alteração no valor de bens e serviços de uma cesta fixa de consumo. Para serem incluídos na cesta, são selecionados certos bens e serviços representativos dos gastos das famílias. A composição da cesta é revisada periodicamente. Agora, compreende 12 categorias de bens e serviços, incluindo alimentos e bebidas, roupas, eletrodomésticos, transporte, etc. Aos bens e serviços da cesta são atribuídos pesos de acordo com sua participação no consumo total de famílias. Esses pesos são revisados a cada 4-5 anos.

O cálculo do núcleo do CPI não inclui os preços de alimentos, álcool, produtos de tabaco e energia, devido à alta volatilidade. Além disso, são ignorados produtos e serviços que não fazem parte do consumo final das famílias, assim como certas categorias de despesas que não podem ser colocadas sob um único sistema de registro, por exemplo, jogos de azar, aluguel de residências imputadas, seguro de vida, seguro de saúde estatal, serviços de intermediação financeira indiretamente calculados, etc.

O índice de preços ao consumidor é um indicador importante da inflação. Um valor acima do esperado é considerado favorável para a cotação do ZAR, enquanto um valor mais baixo, desfavorável.

