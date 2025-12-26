Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Alemanha
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.0%
|3 trim. 2025
|0.0%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|6.3%
|nov. 2025
|6.3%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|2.3%
|nov. 2025
|2.3%
|Mensal
|Balança Comercial
|€16.8 bilh
|out. 2025
|€15.3 bilh
|Mensal
|Transações Correntes, sem ajuste sazonal
|€14.8 bilh
|out. 2025
|€15.8 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, EUR, Dia de Santo Estêvão
2026.01.02 08:55, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
2026.01.05 11:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Mensal), Prévio: 0.2%
2026.01.05 11:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Anual), Prévio: 2.5%
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Leilão Bund a 10 anos
|2.67%
|2.62%
|Leilão Bund a 2 anos
|2.05%
|1.98%
|Leilão Bund a 30 anos
|3.26%
|3.17%
|Leilão Bund a 5 anos
|2.27%
|2.21%
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|0.3%
|3 trim. 2025
|0.3%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|0.0%
|3 trim. 2025
|0.0%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|6.3%
|nov. 2025
|6.3%
|Mensal
|Taxa de Desemprego
|2.973 milh
|nov. 2025
|2.973 milh
|Mensal
|Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal)
|2.885 milh
|nov. 2025
|2.911 milh
|Mensal
|Variação no Desemprego
|1 mil
|nov. 2025
|-2 mil
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|2.3%
|nov. 2025
|2.3%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|-0.2%
|Mensal
|Preços de Bens Exportados (Anual)
|0.3%
|nov. 2025
|0.5%
|Mensal
|Preços de Bens Exportados (Mensal)
|0.2%
|nov. 2025
|0.2%
|Mensal
|Preços de Bens Importados (Anual)
|-1.9%
|nov. 2025
|-1.4%
|Mensal
|Preços de Bens Importados (Mensal)
|0.5%
|nov. 2025
|0.2%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|1.5%
|nov. 2025
|1.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual)
|2.6%
|nov. 2025
|2.6%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal)
|-0.5%
|nov. 2025
|-0.5%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|0.5%
|nov. 2025
|-0.3%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|1.9%
|nov. 2025
|0.3%
|Mensal
|Índice de Preços no Atacado (IPA) (Mensal)
|0.3%
|nov. 2025
|0.3%
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|€16.8 bilh
|out. 2025
|€15.3 bilh
|Mensal
|Balança Comercial, sem ajuste sazonal
|€17.3 bilh
|out. 2025
|€17.3 bilh
|Mensal
|Exportações (Mensal)
|0.1%
|out. 2025
|1.5%
|Mensal
|Importações (Mensal)
|-1.2%
|out. 2025
|3.1%
|Mensal
|Transações Correntes, sem ajuste sazonal
|€14.8 bilh
|out. 2025
|€15.8 bilh
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Avaliação da Situação Atual
|85.6
|dez. 2025
|85.6
|Mensal
|Encomendas à Industria (Anual)
|-0.7%
|out. 2025
|-3.4%
|Mensal
|Encomendas à Indústria (Mensal)
|1.5%
|out. 2025
|2.0%
|Mensal
|Licenciamento de Veículos (Anual)
|2.5%
|nov. 2025
|7.8%
|Mensal
|Licenciamento de Veículos (Mensal)
|0.2%
|nov. 2025
|6.2%
|Mensal
|PMI Composto S&P Global
|N/D
|dez. 2025
|53.1
|Mensal
|PMI da S&P Global
|45.2
|nov. 2025
|42.8
|Mensal
|Percepção Econômica ZEW
|45.8
|dez. 2025
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|0.8%
|out. 2025
|-1.4%
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|1.8%
|out. 2025
|1.1%
|Mensal
|Índice Ifo de Clima de Negócios
|87.6
|dez. 2025
|88.0
|Mensal
|Índice Ifo de Clima de Negócios
|89.7
|dez. 2025
|90.5
|Mensal
|Índice ZEW de Condições Atuais
|-81.0
|dez. 2025
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
|N/D
|dez. 2025
|48.2
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global
|N/D
|dez. 2025
|53.1
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Clima do Consumidor GfK
|N/D
|jan. 2026
|Mensal
|Vendas no Varejo (Anual)
|0.8%
|out. 2025
|1.4%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Mensal)
|0.3%
|out. 2025
|-0.5%
|Mensal