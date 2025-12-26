Calendário econômico e indicadores da Alemanha

CalendárioSeções

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.0% 3 trim. 2025 0.0% Trimestral
Taxa de Desemprego 6.3% nov. 2025 6.3% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 2.3% nov. 2025 2.3% Mensal
Balança Comercial €​16.8 bilh out. 2025 €​15.3 bilh Mensal
Transações Correntes, sem ajuste sazonal €​14.8 bilh out. 2025 €​15.8 bilh Mensal

2025.12.26 00:00, EUR, Dia de Santo Estêvão
2026.01.02 08:55, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
2026.01.05 11:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Mensal), Prévio: 0.2%
2026.01.05 11:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Anual), Prévio: 2.5%

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
Leilão Bund a 10 anos 2.67% 2.62%
Leilão Bund a 2 anos 2.05% 1.98%
Leilão Bund a 30 anos 3.26% 3.17%
Leilão Bund a 5 anos 2.27% 2.21%
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 0.3% 3 trim. 2025 0.3% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.0% 3 trim. 2025 0.0% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 6.3% nov. 2025 6.3% Mensal
Taxa de Desemprego 2.973 milh nov. 2025 2.973 milh Mensal
Taxa de Desemprego (sem ajuste sazonal) 2.885 milh nov. 2025 2.911 milh Mensal
Variação no Desemprego 1 mil nov. 2025 -2 mil Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 2.3% nov. 2025 2.3% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.2% nov. 2025 -0.2% Mensal
Preços de Bens Exportados (Anual) 0.3% nov. 2025 0.5% Mensal
Preços de Bens Exportados (Mensal) 0.2% nov. 2025 0.2% Mensal
Preços de Bens Importados (Anual) -1.9% nov. 2025 -1.4% Mensal
Preços de Bens Importados (Mensal) 0.5% nov. 2025 0.2% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 1.5% nov. 2025 1.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual) 2.6% nov. 2025 2.6% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) -0.5% nov. 2025 -0.5% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 0.5% nov. 2025 -0.3% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 1.9% nov. 2025 0.3% Mensal
Índice de Preços no Atacado (IPA) (Mensal) 0.3% nov. 2025 0.3% Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial €​16.8 bilh out. 2025 €​15.3 bilh Mensal
Balança Comercial, sem ajuste sazonal €​17.3 bilh out. 2025 €​17.3 bilh Mensal
Exportações (Mensal) 0.1% out. 2025 1.5% Mensal
Importações (Mensal) -1.2% out. 2025 3.1% Mensal
Transações Correntes, sem ajuste sazonal €​14.8 bilh out. 2025 €​15.8 bilh Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Avaliação da Situação Atual 85.6 dez. 2025 85.6 Mensal
Encomendas à Industria (Anual) -0.7% out. 2025 -3.4% Mensal
Encomendas à Indústria (Mensal) 1.5% out. 2025 2.0% Mensal
Licenciamento de Veículos (Anual) 2.5% nov. 2025 7.8% Mensal
Licenciamento de Veículos (Mensal) 0.2% nov. 2025 6.2% Mensal
PMI Composto S&P Global N/D dez. 2025 53.1 Mensal
PMI da S&P Global 45.2 nov. 2025 42.8 Mensal
Percepção Econômica ZEW 45.8 dez. 2025 Mensal
Produção Industrial (Anual) 0.8% out. 2025 -1.4% Mensal
Produção Industrial (Mensal) 1.8% out. 2025 1.1% Mensal
Índice Ifo de Clima de Negócios 87.6 dez. 2025 88.0 Mensal
Índice Ifo de Clima de Negócios 89.7 dez. 2025 90.5 Mensal
Índice ZEW de Condições Atuais -81.0 dez. 2025 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit N/D dez. 2025 48.2 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global N/D dez. 2025 53.1 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Clima do Consumidor GfK N/D jan. 2026 Mensal
Vendas no Varejo (Anual) 0.8% out. 2025 1.4% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.3% out. 2025 -0.5% Mensal