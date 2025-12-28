Calendário Econômico
Japão - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moderada
|3.0%
|2.8%
|
3.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.8%
|
3.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Core CPI y/y) reflete as mudanças nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Além disso, também são excluídos os preços de alimentos, devido à sua alta volatilidade.
O índice é usado para avaliar a inflação e desenvolvimento econômico do país. O Núcleo do IPC é calculado mensalmente e reflete a mudança nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.
As flutuações de preço são medidas da perspectiva do consumidor. Um aumento na leitura acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene.
O Banco do Japão geralmente presta muita atenção aos dados. O IPC é uma maneira importante de medir mudanças nas tendências de consumo e de inflação. O consumo no Japão tem sido lento nos últimos anos, ao mesmo tempo, espera-se que um aumento no imposto sobre o consumo reduzirá ainda mais o consumo no futuro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
