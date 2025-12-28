O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Core CPI y/y) reflete as mudanças nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Além disso, também são excluídos os preços de alimentos, devido à sua alta volatilidade.

O índice é usado para avaliar a inflação e desenvolvimento econômico do país. O Núcleo do IPC é calculado mensalmente e reflete a mudança nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

As flutuações de preço são medidas da perspectiva do consumidor. Um aumento na leitura acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene.

O Banco do Japão geralmente presta muita atenção aos dados. O IPC é uma maneira importante de medir mudanças nas tendências de consumo e de inflação. O consumo no Japão tem sido lento nos últimos anos, ao mesmo tempo, espera-se que um aumento no imposto sobre o consumo reduzirá ainda mais o consumo no futuro.

