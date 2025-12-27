O Fluxo Cambial Estrangeiro está relacionado com a quantidade de divisas externas que entram ou saem do Brasil, é o resultado da soma dos saldos do fluxo financeiro com o fluxo comercial.

Fluxo Financeiro é o envio de lucros e dividendos para outros países, investimentos em títulos e investimentos diretos de instituições estrangeiras, entre outras operações, reflete praticamente todas as exportações e importações do Brasil.

O Banco Central (BC) informa toda a semana o volume do dinheiro estrangeiro que entra e sai do Brasil, convertendo os valores para dólar norte-americano.

Fluxo Cambial Positivo é quando o total de valores que entrou no Brasil foi superior ao total que saiu para o exterior, com base no dólar norte-americano.

Fluxo Cambial Negativo é quando o total de valores que entrou no Brasil foi inferior ao total que saiu para o exterior, com base no dólar norte-americano.

Os Países têm como objetivo um fluxo cambial positivo, principalmente os Países em desenvolvimento, pois estimula um crescimento dos investimentos internos e externos, o que é ideal para o financiamento dos eventuais déficits em transações correntes.

Um fluxo cambial positivo valoriza o real diante da moeda norte-americana, aumentando a oferta de dólar no País, diminuindo a pressão dos compradores.

Um fluxo cambial negativo desvaloriza o real diante da moeda norte-americana, diminuindo a oferta de dólar no País, aumentando a pressão dos compradores.

Em suma, este indicador está intimamente relacionado ao poder de compra da população brasileira e ao comércio exterior, de modo que o crescimento do indicador pode ter um efeito benéfico nas cotações do real.

Últimos valores: