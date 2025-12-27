CalendárioSeções

Brasil - Fluxo Cambial Estrangeiro (Brazil Foreign Exchange Flows)

País:
Brasil
BRL, Real brasileiro
Fonte:
Banco Central do Brasil (Central Bank of Brazil)
Setor:
Dinheiro
Baixa
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Fluxo Cambial Estrangeiro está relacionado com a quantidade de divisas externas que entram ou saem do Brasil, é o resultado da soma dos saldos do fluxo financeiro com o fluxo comercial.

Fluxo Financeiro é o envio de lucros e dividendos para outros países, investimentos em títulos e investimentos diretos de instituições estrangeiras, entre outras operações, reflete praticamente todas as exportações e importações do Brasil.

O Banco Central (BC) informa toda a semana o volume do dinheiro estrangeiro que entra e sai do Brasil, convertendo os valores para dólar norte-americano.

Fluxo Cambial Positivo é quando o total de valores que entrou no Brasil foi superior ao total que saiu para o exterior, com base no dólar norte-americano.

Fluxo Cambial Negativo é quando o total de valores que entrou no Brasil foi inferior ao total que saiu para o exterior, com base no dólar norte-americano.

Os Países têm como objetivo um fluxo cambial positivo, principalmente os Países em desenvolvimento, pois estimula um crescimento dos investimentos internos e externos, o que é ideal para o financiamento dos eventuais déficits em transações correntes.

Um fluxo cambial positivo valoriza o real diante da moeda norte-americana, aumentando a oferta de dólar no País, diminuindo a pressão dos compradores.

Um fluxo cambial negativo desvaloriza o real diante da moeda norte-americana, diminuindo a oferta de dólar no País, aumentando a pressão dos compradores.

Em suma, este indicador está intimamente relacionado ao poder de compra da população brasileira e ao comércio exterior, de modo que o crescimento do indicador pode ter um efeito benéfico nas cotações do real.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Fluxo Cambial Estrangeiro (Brazil Foreign Exchange Flows)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
$​2.941 bilh
$​5.785 bilh
$​5.785 bilh
$​-0.056 bilh
$​0.513 bilh
$​0.513 bilh
$​-0.502 bilh
$​-2.015 bilh
$​-2.015 bilh
$​0.738 bilh
$​0.738 bilh
$​-0.240 bilh
$​-1.055 bilh
$​-1.055 bilh
$​0.201 bilh
$​1.141 bilh
$​1.141 bilh
$​-0.240 bilh
$​-0.659 bilh
$​-0.659 bilh
$​0.872 bilh
$​-0.163 bilh
$​-0.163 bilh
$​-0.652 bilh
$​0.277 bilh
$​0.277 bilh
$​0.318 bilh
$​-0.230 bilh
$​-0.230 bilh
$​0.532 bilh
$​-1.982 bilh
$​-1.982 bilh
$​0.704 bilh
$​0.031 bilh
$​0.031 bilh
$​0.008 bilh
$​-0.304 bilh
$​-0.304 bilh
$​-0.229 bilh
$​2.010 bilh
$​2.010 bilh
$​-0.446 bilh
$​-0.886 bilh
$​-0.886 bilh
$​1.650 bilh
$​0.216 bilh
$​0.216 bilh
$​-0.520 bilh
$​0.638 bilh
$​0.638 bilh
$​-0.549 bilh
$​-2.148 bilh
$​-2.148 bilh
$​-1.021 bilh
$​-2.269 bilh
$​-2.269 bilh
$​-0.597 bilh
$​-1.787 bilh
$​-1.787 bilh
$​0.107 bilh
$​-0.092 bilh
$​-0.092 bilh
$​0.165 bilh
$​0.437 bilh
$​0.437 bilh
$​-0.944 bilh
$​1.059 bilh
$​1.059 bilh
$​-0.302 bilh
$​-0.089 bilh
$​-0.089 bilh
$​0.805 bilh
$​-3.301 bilh
$​-3.301 bilh
$​0.223 bilh
$​0.962 bilh
$​0.962 bilh
$​0.924 bilh
$​4.743 bilh
$​4.743 bilh
$​-0.431 bilh
$​0.107 bilh
$​0.107 bilh
$​0.768 bilh
$​-0.186 bilh
$​-0.186 bilh
$​-0.343 bilh
$​-0.235 bilh
$​-0.235 bilh
$​0.060 bilh
$​3.467 bilh
$​3.467 bilh
$​0.106 bilh
$​-2.085 bilh
$​-2.085 bilh
$​-1.190 bilh
$​-3.664 bilh
$​-3.664 bilh
$​0.056 bilh
$​-2.318 bilh
$​-2.318 bilh
$​5.851 bilh
$​-0.783 bilh
$​-0.783 bilh
$​2.464 bilh
$​0.410 bilh
$​0.410 bilh
$​5.136 bilh
$​1.669 bilh
$​1.669 bilh
$​1.573 bilh
$​-1.985 bilh
$​-1.985 bilh
$​0.085 bilh
$​-0.350 bilh
$​-0.350 bilh
$​-3.042 bilh
$​1.253 bilh
$​1.253 bilh
$​-2.901 bilh
$​-4.149 bilh
$​-4.149 bilh
$​3.243 bilh
$​0.806 bilh
$​0.806 bilh
$​-4.507 bilh
$​-1.104 bilh
$​-1.104 bilh
$​-5.348 bilh
$​-3.506 bilh
