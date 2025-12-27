Calendário Econômico
Brasil - Fluxo Cambial Estrangeiro (Brazil Foreign Exchange Flows)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Fluxo Cambial Estrangeiro está relacionado com a quantidade de divisas externas que entram ou saem do Brasil, é o resultado da soma dos saldos do fluxo financeiro com o fluxo comercial.
Fluxo Financeiro é o envio de lucros e dividendos para outros países, investimentos em títulos e investimentos diretos de instituições estrangeiras, entre outras operações, reflete praticamente todas as exportações e importações do Brasil.
O Banco Central (BC) informa toda a semana o volume do dinheiro estrangeiro que entra e sai do Brasil, convertendo os valores para dólar norte-americano.
Fluxo Cambial Positivo é quando o total de valores que entrou no Brasil foi superior ao total que saiu para o exterior, com base no dólar norte-americano.
Fluxo Cambial Negativo é quando o total de valores que entrou no Brasil foi inferior ao total que saiu para o exterior, com base no dólar norte-americano.
Os Países têm como objetivo um fluxo cambial positivo, principalmente os Países em desenvolvimento, pois estimula um crescimento dos investimentos internos e externos, o que é ideal para o financiamento dos eventuais déficits em transações correntes.
Um fluxo cambial positivo valoriza o real diante da moeda norte-americana, aumentando a oferta de dólar no País, diminuindo a pressão dos compradores.
Um fluxo cambial negativo desvaloriza o real diante da moeda norte-americana, diminuindo a oferta de dólar no País, aumentando a pressão dos compradores.
Em suma, este indicador está intimamente relacionado ao poder de compra da população brasileira e ao comércio exterior, de modo que o crescimento do indicador pode ter um efeito benéfico nas cotações do real.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Brasil - Fluxo Cambial Estrangeiro (Brazil Foreign Exchange Flows)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
