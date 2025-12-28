CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Japão - Produção Industrial (Anual) (Japan Industrial Production y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Setor:
Negócio
Baixa N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a variação nos resultados no setor manufatureiro no Japão no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O relatório reflete dados de todos os setores manufatureiros do país, incluindo indústria, mineração e energia.

O índice abrange a produção, entrega e armazenamento de bens industriais em locais de produção domésticos e também reflete o estado atual da produção de equipamentos industriais e as tendências nas capacidades de produção de vários equipamentos.

O indicador é um dos indicadores-chave da economia japonesa, porque a maior parte do PIB do país consiste na exportação de bens industriais. Ao conhecer os planos de produção com dois meses de antecedência, pode-se ter uma idéia das tendências de produção no Japão.

O crescimento do índice de produção industrial acima dos valores previstos é um fator positivo para as cotações do iene.

Os analistas monitoram de perto o indicador, porque ele abrange a produção em todo o país e tem um alto nível de eficiência. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Produção Industrial (Anual) (Japan Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025 prelim.
N/D
out. 2025
N/D
out. 2025 prelim.
N/D
0.4%
3.8%
set. 2025
3.8%
3.4%
3.4%
set. 2025 prelim.
3.4%
0.5%
-1.6%
ago. 2025
-1.6%
-1.3%
-1.3%
ago. 2025 prelim.
-1.3%
0.7%
-0.4%
jul. 2025
-0.4%
-0.9%
-0.9%
jul. 2025 prelim.
-0.9%
0.4%
4.4%
jun. 2025
4.4%
4.0%
4.0%
jun. 2025 prelim.
4.0%
-2.5%
-2.4%
mai. 2025
-2.4%
-1.8%
-1.8%
mai. 2025 prelim.
-1.8%
-0.4%
0.5%
abr. 2025
0.5%
0.7%
0.7%
abr. 2025 prelim.
0.7%
4.7%
1.0%
mar. 2025
1.0%
-0.3%
-0.3%
mar. 2025 prelim.
-0.3%
-3.6%
0.1%
fev. 2025
0.1%
0.3%
0.3%
fev. 2025 prelim.
0.3%
2.5%
2.2%
jan. 2025
2.2%
2.6%
2.6%
jan. 2025 prelim.
2.6%
-0.3%
-1.6%
dez. 2024
-1.6%
-1.1%
-1.1%
dez. 2024 prelim.
-1.1%
-1.4%
-2.7%
nov. 2024
-2.7%
-2.8%
-2.8%
nov. 2024 prelim.
-2.8%
-1.7%
1.4%
out. 2024
1.4%
1.6%
1.6%
out. 2024 prelim.
1.6%
-1.9%
-2.6%
set. 2024
-2.6%
-2.8%
-2.8%
set. 2024 prelim.
-2.8%
-2.0%
-4.9%
ago. 2024
-4.9%
-4.9%
-4.9%
ago. 2024 prelim.
-4.9%
5.1%
2.9%
jul. 2024
2.9%
2.7%
2.7%
jul. 2024 prelim.
2.7%
-8.7%
-7.9%
jun. 2024
-7.9%
-7.3%
-7.3%
jun. 2024 prelim.
-7.3%
1.1%
mai. 2024
1.1%
-1.8%
mai. 2024 prelim.
0.3%
-1.8%
abr. 2024
-1.8%
-6.2%
abr. 2024 prelim.
-1.0%
-6.2%
mar. 2024
-6.2%
-3.9%
mar. 2024 prelim.
-6.7%
-3.9%
fev. 2024
-3.9%
-3.4%
fev. 2024 prelim.
-3.4%
-1.5%
jan. 2024
-1.5%
-0.7%
jan. 2024 prelim.
-1.5%
-0.7%
dez. 2023
-1.0%
-1.4%
dez. 2023 prelim.
-0.7%
-1.4%
nov. 2023
-1.4%
1.1%
nov. 2023 prelim.
1.4%
2.1%
1.1%
out. 2023
1.1%
0.9%
0.9%
123456789
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido