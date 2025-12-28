A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a variação nos resultados no setor manufatureiro no Japão no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O relatório reflete dados de todos os setores manufatureiros do país, incluindo indústria, mineração e energia.

O índice abrange a produção, entrega e armazenamento de bens industriais em locais de produção domésticos e também reflete o estado atual da produção de equipamentos industriais e as tendências nas capacidades de produção de vários equipamentos.

O indicador é um dos indicadores-chave da economia japonesa, porque a maior parte do PIB do país consiste na exportação de bens industriais. Ao conhecer os planos de produção com dois meses de antecedência, pode-se ter uma idéia das tendências de produção no Japão.

O crescimento do índice de produção industrial acima dos valores previstos é um fator positivo para as cotações do iene.

Os analistas monitoram de perto o indicador, porque ele abrange a produção em todo o país e tem um alto nível de eficiência. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.

Últimos valores: