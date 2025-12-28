Calendário Econômico
Japão - Produção Industrial (Anual) (Japan Industrial Production y/y)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a variação nos resultados no setor manufatureiro no Japão no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O relatório reflete dados de todos os setores manufatureiros do país, incluindo indústria, mineração e energia.
O índice abrange a produção, entrega e armazenamento de bens industriais em locais de produção domésticos e também reflete o estado atual da produção de equipamentos industriais e as tendências nas capacidades de produção de vários equipamentos.
O indicador é um dos indicadores-chave da economia japonesa, porque a maior parte do PIB do país consiste na exportação de bens industriais. Ao conhecer os planos de produção com dois meses de antecedência, pode-se ter uma idéia das tendências de produção no Japão.
O crescimento do índice de produção industrial acima dos valores previstos é um fator positivo para as cotações do iene.
Os analistas monitoram de perto o indicador, porque ele abrange a produção em todo o país e tem um alto nível de eficiência. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Produção Industrial (Anual) (Japan Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress