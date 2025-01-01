A Declaração de Política Monetária do Banco do Japão (BoJ Monetary Policy Statement) é uma declaração oficial que divulga a decisão do regulador sobre as taxas de juros e várias medidas de política monetária, bem como as condições econômicas que influenciaram essa decisão. O relatório deve ser entregue 8 vezes por ano, após uma reunião do banco do Japão. Com base nele os analistas fazem previsões sobre futuras alterações na política monetária.

Um prelúdio nele sobre o possível futuro aperto das políticas monetárias pode ter impacto sobre o iene.

O relatório do Banco do Japão reflete os resultados das decisões do órgão regulador sobre a compra de ativos e comentários sobre as condições econômicas que influenciaram essa decisão. O Banco do Japão anuncia a agenda da reunião sobre decisões de política monetária três dias úteis após a sua aprovação. O ministro das finanças, bem como o ministro responsável pela política econômica e fiscal (ou o primeiro ministro, se não houver um ministro) não têm direito a voto, mas podem participar de reuniões e expressar suas opiniões, se necessário.