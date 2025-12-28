CalendárioSeções

Reino Unido - Variação no Emprego Trimestral 3M/3M (United Kingdom Employment Change 3-months)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada 91 mil 178 mil
232 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
90 mil
91 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Variação no Emprego Trimestral 3M/3M (Employment Change 3-months) reflete a mudança no número de cidadãos oficialmente empregados na economia do Reino Unido, durante os três meses relatados em comparação com o mesmo período anterior. Seu crescimento indica um fortalecimento do mercado de trabalho e pode afetar positivamente as cotações da libra.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Variação no Emprego Trimestral 3M/3M (United Kingdom Employment Change 3-months)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
ago. 2025
91 mil
178 mil
232 mil
mai. 2025
134 mil
164 mil
89 mil
abr. 2025
89 mil
100 mil
112 mil
jan. 2025
144 mil
17 mil
88 mil
dez. 2024
107 mil
57 mil
35 mil
out. 2024
173 mil
89 mil
253 mil
set. 2024
219 mil
122 mil
373 mil
ago. 2024
373 mil
265 mil
jul. 2024
265 mil
97 mil
jun. 2024
97 mil
70 mil
19 mil
mai. 2024
19 mil
-140 mil
abr. 2024
-140 mil
-251 mil
-177 mil
mar. 2024
-177 mil
-156 mil
fev. 2024
-156 mil
-57 mil
-89 mil
jan. 2024
-21 mil
151 mil
72 mil
dez. 2023
72 mil
108 mil
nov. 2023
73 mil
55 mil
out. 2023
50 mil
54 mil
set. 2023
54 mil
85 mil
-82 mil
ago. 2023
-82 mil
-230 mil
-207 mil
jul. 2023
-207 mil
-177 mil
-66 mil
jun. 2023
-66 mil
23 mil
103 mil
mai. 2023
103 mil
229 mil
250 mil
abr. 2023
250 mil
134 mil
182 mil
mar. 2023
182 mil
207 mil
169 mil
fev. 2023
169 mil
91 mil
66 mil
jan. 2023
66 mil
107 mil
74 mil
dez. 2022
74 mil
-48 mil
27 mil
nov. 2022
27 mil
80 mil
27 mil
out. 2022
27 mil
-31 mil
-53 mil
set. 2022
-53 mil
-97 mil
-109 mil
ago. 2022
-109 mil
-88 mil
39 mil
jul. 2022
39 mil
50 mil
160 mil
jun. 2022
160 mil
339 mil
297 mil
mai. 2022
297 mil
228 mil
177 mil
abr. 2022
177 mil
-73 mil
65 mil
mar. 2022
84 mil
-110 mil
10 mil
fev. 2022
10 mil
-70 mil
-13 mil
jan. 2022
-13 mil
10 mil
-38 mil
dez. 2021
-38 mil
95 mil
59 mil
nov. 2021
59 mil
162 mil
149 mil
out. 2021
149 mil
92 mil
247 mil
set. 2021
247 mil
75 mil
236 mil
ago. 2021
236 mil
65 mil
183 mil
jul. 2021
183 mil
66 mil
95 mil
jun. 2021
95 mil
75 mil
25 mil
mai. 2021
25 mil
92 mil
61 mil
abr. 2021
113 mil
-10 mil
83 mil
mar. 2021
83 mil
-29 mil
-73 mil
fev. 2021
-73 mil
-42 mil
-148 mil
12
