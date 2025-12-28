A Variação no Emprego Trimestral 3M/3M (Employment Change 3-months) reflete a mudança no número de cidadãos oficialmente empregados na economia do Reino Unido, durante os três meses relatados em comparação com o mesmo período anterior. Seu crescimento indica um fortalecimento do mercado de trabalho e pode afetar positivamente as cotações da libra.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Reino Unido - Variação no Emprego Trimestral 3M/3M (United Kingdom Employment Change 3-months)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).