A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) mostra a variação percentual no número total de cidadãos desempregados de Hong Kong nos últimos três meses. Os desempregados neste caso são pessoas com mais de 15 anos sem emprego remunerado nos últimos 7 dias. Além disso, são considerados os cidadãos à procura de trabalho nos últimos 30 dias e que pararam de procurar (eles são listados no relatório como “trabalhadores que desistiram”). Os valores do indicador não estão sujeitos a ajustes sazonais, seu crescimento acima do esperado indica um declínio no poder de compra da população, o que, por sua vez, pode afetar negativamente as cotações do dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Taxa de Desemprego (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).