Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Itália
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.1%
|3 trim. 2025
|0.0%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|6.0%
|out. 2025
|6.2%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|1.1%
|nov. 2025
|1.2%
|Mensal
|Balança Comercial
|€4.156 bilh
|out. 2025
|€2.968 bilh
|Mensal
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, EUR, Dia de Santo Estêvão
2026.01.01 17:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Mensal), Prévio: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Anual), Prévio: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 50.2, Prévio: 50.6
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Leilão BOT a 12 meses
|2.181%
|2.063%
|Leilão BOT a 6 meses
|2.036%
|2.004%
|Leilão BTP a 10 anos
|3.44%
|3.46%
|Leilão BTP a 3 anos
|2.58%
|2.38%
|Leilão BTP a 30 anos
|4.70%
|3.94%
|Leilão BTP a 5 anos
|2.74%
|2.75%
|Leilão BTP a 7 anos
|3.00%
|2.76%
|Leilão CTZ a 2 anos
|2.150%
|2.230%
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|0.6%
|3 trim. 2025
|0.4%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|0.1%
|3 trim. 2025
|0.0%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|6.0%
|out. 2025
|6.2%
|Mensal
|Taxa de Desemprego Trimestral
|6.1%
|3 trim. 2025
|6.3%
|Trimestral
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|IPC excluindo Tabaco (Anual)
|1.0%
|nov. 2025
|1.1%
|Mensal
|IPC excluindo Tabaco (Mensal)
|-0.1%
|nov. 2025
|-0.2%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|1.1%
|nov. 2025
|1.2%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|-0.2%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual)
|1.1%
|nov. 2025
|1.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|-0.2%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|0.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|1.0%
|nov. 2025
|-0.2%
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|€4.156 bilh
|out. 2025
|€2.968 bilh
|Mensal
|Balança Comercial da União Européia
|€-1.310 bilh
|out. 2025
|€0.074 bilh
|Mensal
|Itália - Balança Comercial fora da União Européia
|€6.918 bilh
|nov. 2025
|€5.466 bilh
|Mensal
|Governo
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Relação Dívida/PIB
|2.0%
|2 trim. 2025
|8.1%
|Trimestral
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Confiança Empresarial
|88.4
|dez. 2025
|89.5
|Mensal
|Encomendas à Industria (Anual)
|2.3%
|mar. 2021
|0.4%
|Mensal
|Encomendas à Indústria (Mensal)
|-0.8%
|mar. 2021
|0.7%
|Mensal
|Licenciamento de Veículos (Anual)
|0.0%
|nov. 2025
|-0.6%
|Mensal
|Licenciamento de Veículos (Mensal)
|-1.3%
|nov. 2025
|-0.7%
|Mensal
|PMI Composto S&P Global
|53.8
|nov. 2025
|53.1
|Mensal
|PMI da S&P Global
|48.2
|nov. 2025
|50.7
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|-0.3%
|out. 2025
|1.4%
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|-1.0%
|out. 2025
|2.7%
|Mensal
|Vendas da Indústria (Anual)
|1.7%
|out. 2025
|3.4%
|Mensal
|Vendas da Indústria (Mensal)
|-0.5%
|out. 2025
|1.9%
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
|50.6
|nov. 2025
|49.9
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global
|55.0
|nov. 2025
|54.0
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Vendas no Varejo (Anual)
|1.3%
|out. 2025
|0.7%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Mensal)
|0.5%
|out. 2025
|-0.4%
|Mensal
|Índice de Confiança do Consumidor
|96.6
|dez. 2025
|95.0
|Mensal