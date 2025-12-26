CalendárioSeções

Calendário econômico e indicadores da Itália

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.1% 3 trim. 2025 0.0% Trimestral
Taxa de Desemprego 6.0% out. 2025 6.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 1.1% nov. 2025 1.2% Mensal
Balança Comercial €​4.156 bilh out. 2025 €​2.968 bilh Mensal

2025.12.26 00:00, EUR, Dia de Santo Estêvão
2026.01.01 17:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Mensal), Prévio: -1.3%
2026.01.01 17:00, EUR, Licenciamento de Veículos (Anual), Prévio: 0.0%
2026.01.02 08:45, EUR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 50.2, Prévio: 50.6

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
Leilão BOT a 12 meses 2.181% 2.063%
Leilão BOT a 6 meses 2.036% 2.004%
Leilão BTP a 10 anos 3.44% 3.46%
Leilão BTP a 3 anos 2.58% 2.38%
Leilão BTP a 30 anos 4.70% 3.94%
Leilão BTP a 5 anos 2.74% 2.75%
Leilão BTP a 7 anos 3.00% 2.76%
Leilão CTZ a 2 anos 2.150% 2.230%
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 0.6% 3 trim. 2025 0.4% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.1% 3 trim. 2025 0.0% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 6.0% out. 2025 6.2% Mensal
Taxa de Desemprego Trimestral 6.1% 3 trim. 2025 6.3% Trimestral
Preços Último Período Prévio Frequência
IPC excluindo Tabaco (Anual) 1.0% nov. 2025 1.1% Mensal
IPC excluindo Tabaco (Mensal) -0.1% nov. 2025 -0.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 1.1% nov. 2025 1.2% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.2% nov. 2025 -0.2% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual) 1.1% nov. 2025 1.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) -0.2% nov. 2025 -0.2% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) -0.2% nov. 2025 0.1% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 1.0% nov. 2025 -0.2% Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial €​4.156 bilh out. 2025 €​2.968 bilh Mensal
Balança Comercial da União Européia €​-1.310 bilh out. 2025 €​0.074 bilh Mensal
Itália - Balança Comercial fora da União Européia €​6.918 bilh nov. 2025 €​5.466 bilh Mensal
Governo Último Período Prévio Frequência
Relação Dívida/PIB 2.0% 2 trim. 2025 8.1% Trimestral
Negócio Último Período Prévio Frequência
Confiança Empresarial 88.4 dez. 2025 89.5 Mensal
Encomendas à Industria (Anual) 2.3% mar. 2021 0.4% Mensal
Encomendas à Indústria (Mensal) -0.8% mar. 2021 0.7% Mensal
Licenciamento de Veículos (Anual) 0.0% nov. 2025 -0.6% Mensal
Licenciamento de Veículos (Mensal) -1.3% nov. 2025 -0.7% Mensal
PMI Composto S&P Global 53.8 nov. 2025 53.1 Mensal
PMI da S&P Global 48.2 nov. 2025 50.7 Mensal
Produção Industrial (Anual) -0.3% out. 2025 1.4% Mensal
Produção Industrial (Mensal) -1.0% out. 2025 2.7% Mensal
Vendas da Indústria (Anual) 1.7% out. 2025 3.4% Mensal
Vendas da Indústria (Mensal) -0.5% out. 2025 1.9% Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 50.6 nov. 2025 49.9 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global 55.0 nov. 2025 54.0 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Vendas no Varejo (Anual) 1.3% out. 2025 0.7% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.5% out. 2025 -0.4% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor 96.6 dez. 2025 95.0 Mensal