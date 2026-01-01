Calendário Econômico
Discurso de Woods, Vice-Governador do Banco da Inglaterra (Bank of England (BoE) Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech)
País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Setor:
Dinheiro
|Moderada
|Próximo evento
|Importância
O Vice-Governador do BoE para a Política Prudencial (BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Speech) tem a responsabilidade especial de supervisionar as atividades das organizações de crédito, a fim de garantir a estabilidade do sistema financeiro do Reino Unido.